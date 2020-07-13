Argentina lanza plan para reducir femicidios, que siguen "establemente altos"

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La situación en Argentina preocupa a los especialistas que ven la agenda de derechos afectada por la pandemia.

EFE

Cinco años después de comenzar el movimiento "Ni una Menos", pionero en América Latina en la lucha contra la violencia machista, el Gobierno de Argentina lanzó un plan para reducir las violencias de género y los femicidios, que se mantienen desde hace años "establemente altos", según la ministra argentina de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

En una entrevista con Efe, la abogada Gómez Alcorta aseguró que después de 20 años de Gobiernos de distinto signo político, crisis económicas e institucionales y avances en reconocimiento de derechos, el número de femicidios es estable, lo que en su opinión habla de lo "complejo y estructural de ese fenómeno" en Argentina.

Según datos de la Corte Suprema de Justicia, en 2019 hubo 252 femicidios en el país, en 2018 se registraron 255 y en 2017 la cifra alcanzó 251.

El nuevo plan del Gobierno argentino, que fue anunciado la semana pasada, tiene como objetivo reducir no solamente la violencia física, ya que "todas las violencias son sumamente graves, las extremas son irreparables y las demás dejan marca", según la ministra.

"Es obvio que todo el mundo rechaza o le parece grave que existan los femicidios", pero para la ministra argentina eso es sólo la "punta del iceberg" y la tolerancia a las violencias genera nuevas violencias y los micromachismos que en general no se ven como violencia, así como la violencia económica, la política o la mediática demuestran que hay que actuar en cambios culturales.

"Hay que trabajar en prevención a largo plazo, que es transformación de patrones culturales, y romper con los estereotipos", añadió.

Plan integral contra las violencias por motivo de género

Casi siete meses después de la llegada al poder del peronista Alberto Fernández y de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, este plan cuenta "con la participación de todos los ministerios y esto es inédito", resaltó Gómez Alcorta.

"Hay 100 acciones concretas, compromisos concretos que asumieron los diferentes ministerios" y hay una "decisión del Poder Ejecutivo de hacer una inversión en las políticas vinculadas a la agenda de las violencias machistas", señaló.

La ministra también destacó que se trata del primer plan "construido participativamente". Este plan, que tendrá una duración de dos años, es el resultado de un proceso participativo que recoge propuestas e ideas de personas de todas las regiones del país, de sectores públicos y de la sociedad civil.

Entre las acciones figura la creación del programa "Acompañar", de asistencia monetaria y apoyo a las víctimas, para crear condiciones que les permita construir un proyecto de vida autónomo.

"Se trata de no mirar exclusivamente la emergencia", eso es un abordaje individual, lo que se pretende es cambiar "el abordaje de estas violencias para que sea integral y apunte a fortalecer a las personas que están en situación de violencia por motivo de género aportandole recursos materiales".

También contempla la creación de centros territoriales de políticas de género y diversidad, una mesa interministerial de abordaje de las violencias extremas por motivos de género y el fortalecimiento de la Red de Hogares, Refugios y Dispositivos de Protección Integral, entre otras medidas.

Pandemia de coronavirus profundiza las brechas de desigualdad

La ONU ha expresado su temor de un aumento de la pobreza en las mujeres, de la violencia de género así como una mayor tasa de embarazos no deseados a raíz de las medidas de emergencia implementadas en Latinoamérica y el Caribe para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Para Gómez Alcorta, "la pandemia profundizará los problemas estructurales que ya existían en cada lugar".

Aunque no hay datos oficiales de femicidios en lo que va de 2020, la ministra argentina dijo que dan seguimiento a las cifras que han divulgado varios observatorios y que hasta el momento no "han aumentado significativamente", aunque reconoció que el confinamiento incrementa los riesgos.

En el contexto de la pandemia, el Gobierno ha ampliado los canales de contacto de las víctimas de violencia de género con la creación de líneas de WhatsApp, se pretende articular nuevos modos de denuncias que no sean presenciales y se ha habilitado para estas personas el uso de transporte público, que actualmente solo está permitido en Buenos Aires para los trabajadores de actividades esenciales.

La cuarentena frena la presentación de un proyecto de ley para el aborto legal

A raíz de la cuarentena por la pandemia también se ha frenado la presentación del proyecto de ley para legalizar el aborto que el presidente Fernández anunció el pasado marzo.

La ministra argentina aseguró que "se va a presentar en el momento que el Congreso esté funcionando sin ningún tipo de limitaciones. Es un proyecto que tiene una importancia institucional muy grande y se tienen que dar todas las condiciones para que ese tratamiento se dé con la mayor libertad".

Gómez Alcorta expresó su confianza en que este proyecto sea aprobado cuando se presente.

Fernández dijo que la iniciativa que enviará al Congreso legalizará el aborto "en el tiempo inicial del embarazo" y permitirá "a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar".

Junto con el proyecto para legalizar el aborto, se remitirá al Parlamento otro, denominado "ley de los mil días".

Se trata de un programa que garantizará la asistencia del Estado a las mujeres de bajos recursos, desde el inicio del embarazo hasta los dos años de vida del niño.

En este sentido, Gómez Alcorta apuntó que igual que buscan que ninguna vida corra riesgo "frente a un aborto clandestino" que tampoco ninguna mujer se vea "en la necesidad de recurrir a una interrupción legal del embarazo por estar en una situación de vulnerabilidad".

También puso como ejemplo a Uruguay, que tiene una tasa cero de mortalidad materna por aborto después de la legalización. "Hay un camino que demuestra que los índices de muertes maternas por esa causa" pueden llegar a cero.

Tras diez años de matrimonio igualitario persiste la discriminación

Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio entre dos personas del mismo sexo, un hito del que la próxima semana se cumplen 10 años.



"En estos diez años hubo un avance sustantivo en términos de la posibilidad de goce de derechos", afirmó Gómez Alcorta, pero reconoció que todavía hoy existe discriminación."Hace diez años se dictó la ley de matrimonio igualitario y hoy hay un ministerio que es de las diversidades, para poner hitos que no son menores (...). Es la primera vez que el Estado argentino prioriza también entre su agenda la agenda de la diversidad como una política de primer orden", añadió.

Otro de los colectivos considerado un objetivo prioritario para el Gobierno son los travestis y trans, cuya expectativa de vida en Argentina es de solo 40 años.

"Hay que hacer una política muy fuerte, muy focalizada. Esa es una de las transformaciones en las que tenemos si o si que avanzar".

También indicó que se está "peleando para que salga la ley de cupo laboral trans en la administración pública nacional", y consideró que eso va a ser otro hito.

"Ya aprendimos, y de eso el feminismo sabe mucho, que nada se regala y que se necesita luchar para conquistar derechos", y concluyó que "por delante queda una agenda enorme".