William y Harry, cada vez más separados: dividen las ganancias de un legado de Lady Di

Realeza

Los hermanos continúan el camino de la separación: acaban de firmar un acuerdo por el que se dividen el dinero y las ganancias a futuro del Fondo Conmemorativo de Diana

la nación / gda

La retirada de Harry de la corona británica se concreta en la realidad a través de acuerdos formales y compromisos públicos. En este caso, se trata de un acuerdo entre los hermanos que ordena la división del dinero existente en el Fondo Conmemorativo de Diana entre las causas benéficas que cada uno apoya. La acción forma parte de la decisión de separar sus actividades caritativas. El acuerdo implica también la separación a futuro de las ganancias.

En abril de 2013, la Fundación Real asumió el control legal del Fondo Conmemorativo de la princesa Diana para proteger los ingresos de dinero. Hasta el anuncio de la separación formal de Harry y Meghan, la organización funcionó de manera conjunta bajo los apellidos de Sussex y Cambridge. Mientras que una parte del fondo se rebautizó como la Fundación Real del Duque y la Duquesa de Cambridge, la que pertenece a Harry quedó desaparecida al renunciar al uso del nombre Sussex Royal por lo que el ingreso que le corresponda al menor de los hermanos se donará directamente a las organizaciones benéficas elegidas por él mismo.

Según el informe anual de la Fundación Real elaborado en diciembre del año pasado, se registra que la organización recibió unos 26 mil dólares en 2019 por parte del fondo de Diana, una cifra similar a la de 2018.



Harry ha utilizado parte del dinero para ayudar a las víctimas de la pobreza y del HIV en Lesotho, Botswana y Malawi. De acuerdo con el informe de 2019, la Fundación Real le otorgó una subvención de 180 mil dólares a Sussex Royal para comenzar con las obras benéficas ubicadas en los países africanos. A su vez, Harry y Meghan también recibieron 125 mil dólares para el desarrollo de un programa de turismo sustentable. Por otra parte, varios programas y fundaciones que estaban a cargo del duque de Sussex se convirtieron en organizaciones benéficas independientes.

A principios de julio, se informó que los Sussex se están desprendiendo de la fundación en el Reino Unido mientras avanzan con la creación de un organismo caritativo global llamado Archewell. En el caso de William, la Fundación Real seguirá siendo el principal actor benéfico de los Cambridge.