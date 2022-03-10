Vinculan sentimentalmente a la princesa Amalia con un joven millonario alemán

REALEZA



La heredera a trono de los Países Bajos habría puesto sus ojos y su corazón en un outsider de la realeza; quién es y qué estudia

la nación / gda

Foto: Instagram Royal Dutch Family

La princesa Amalia estaría en una relación de pareja pero no con el príncipe Gabriel de Bélgica con quien los rumores la vinculaban, sino de un outsider de la corona.

Por eso, lejos de candidatos de las monarquías europeas, la heredera al trono de Holanda se habría fijado en un adinerado joven heredero de una gran empresa familiar, de 19 años, llamado Isebrand Kaldewei.

Amalia contó en su biografía, escrita por Claudia de Breij, que es romántica y que su preferencia, a la hora del amor, “son los hombres educados, atentos y que tengan buenos modales”. Ahora, al parecer, Amalia encontró a un alemán galante. Isebrand Kaldewei habría conquistado el corazón de la princesa.

Las noticias llegan del año pasado cuando lo único que se conocía del afortunado era su nombre de pila. Así lo publicaba la revista alemana Bunte, que también detallaba que los jóvenes habrían pasado el día de Acción de Gracias en Nueva York. Justamente, esa fue la ocasión en que el secreto romance de seis meses habría salido a la luz. De acuerdo con el citado medio, turistas holandeses habrían visto a la pareja pasear juntos por el puente de Brooklyn de la mano, “compartiendo una distendida conversación y algunos besos”. La revista Hola, en su versión europea, fue por más y tituló: “La princesa Amalia, enamorada a los 18 años de un heredero alemán”.

Isebrand proviene de la ciudad de Münster, que se encuentra en la región de Westfalia, en Alemania. Su adinerada familia es dueña de una empresa de artículos sanitarios que se comercializan en todo el mundo bajo el apellido de su familia. De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, a diferencia de Amalia, que decidió disfrutar de un año sabático luego de graduarse “cum laude” del secundario, el joven estaría estudiando Innovación Empresarial en la Universidad de Tilburg y, además, habría estudiado en Estados Unidos durante un año.

Según los medios neerlandeses, los jóvenes se conocieron en 2021 durante alguna fiesta de la época escolar en Holanda. Y, al parecer, el romance iría tan en buen camino que los padres de la princesa, Guillermo y Máxima, habrían viajado a Nueva York para conocer a su posible yerno en el futuro.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, el joven Isebrand aspira a terminar su carrera en junio de 2024 mientras que también revela su conocimiento de cuatro idiomas: alemán, neerlandés, inglés y español.