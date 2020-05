Serie de la semana: Valeria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Elisabet Benavent, o Beta Coqueta, es una vieja conocida para quienes gustan de las novelas románticas y la saga Valeria es la que la lanzó al estrellato. Ahora, las palabras de la valenciana llegaron a Netflix con una serie actual, desenfadada y muy española.

Valeria, tiene que escribir una novela y no sabe como hacerlo; siente que su matrimonio no es feliz; el trabajo que tiene no la llena y está en medio de una crisis. Es entonces cuando conoce a Víctor, un amigo de una amiga, que regresa a Madrid y le da vuelta la vida.

Amor, desamor, problemas familiares, sexuales y hasta de identidad sexual se tocan en esta serie que es una especie de Sex and The City aggiornada y muy española.

Cuenta con 8 capítulos ya estrenados y la promesa de una nueva temporada.

¿Ya la viste?