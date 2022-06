Reina Isabel II acude a cita oficial con look veraniego y nuevo corte de pelo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reina Isabel II es una de las mujeres con un estilo clásico y elegante que ha perdurado a través de las décadas. Tras las festividades por su Jubileo de Platino, la monarca de 96 años se despidió de su característico pelo con rulos a los costados y estrenó nuevo look.

En recientes imágenes oficiales se puede ver a la mamá de Carlos de Gales luciendo nueva imagen en una cita oficial con la gobernadora de Nueva Gales del Sur, Margaret Beazley, en el Castillo de Windsor.

Con un vestido floral amarillo y azul, perfecto para el verano, Isabel lució su nuevo corte de pelo. Para complementar, la monarca llevó un collar de tres hilos de perlas, aretes a juego y los labios pintados de color rosa vibrante.

La reina Isabel II posa con la gobernadora de Nueva Gales del Sur, Margaret Beazley / AFP

"Love the Queen's new hairstyle!!!", "The queen looks happy and in good health today. Long live the queen" y "Her Majesty looks wonderful! Great to see her again", son algunos de los comentarios que la Reina recibió en redes sociales.

Angela Kelly, asistente personal de Isabel II, alguna vez reveló lo que tuvo que hacer para que el pelo de la soberana del Reino Unido estuviera en orden cuando la pandemia por Covid-19 azotaba con fuerza en todo el mundo.

Foto: AFP

"Desde marzo de 2020 en adelante, lavé el cabello de la Reina todas las semanas, lo fijé y peiné, e incluso lo recorté cuando fue necesario. Mi equipo lo llamó Kelly's Salon", contó la mujer. "(Ella) usaría una lata entera de laca para el cabello para asegurarse de que durara toda la semana" complementó.