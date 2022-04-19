¿Qué quiere ser Archie cuando sea grande? El príncipe Harry reveló el deseo de su hijo

REALEZA

Durante la inauguración oficial de los Juegos Invictus, en Holanda, el duque de Sussex contó algunas de las charlas que tiene con su hijo de casi tres años

gda/ la nación

En una nueva edición de los Juegos Invictus, el último sábado en La Haya, Holanda, los duques de Sussex inauguraron el evento en medio de discursos emocionados y declaraciones sobre su hijo Archie.

El torneo fue fundado por el príncipe Harry en 2014 para ayudar a la rehabilitación de militares y veteranos heridos o enfermos de todo el mundo y ofrecerles el desafío de competir en eventos deportivos.

En ese contexto, Harry resaltó la fuerza y el coraje de estas personas a quienes destacó como “modelos a seguir” y aprovechó la ocasión para revelar algunas de las conversaciones que tiene con su hijo de casi tres años y los consejos que le da respecto a su futuro.

“Cuando hablo con Archie sobre qué quiere ser cuando sea grande, algunos días es astronauta, otros es piloto, un piloto de helicóptero, obviamente. Pero le recuerdo que no importa lo que quiera ser, sino que lo más importante es su carácter, y que nada nos enorgullecería más a su madre y a mí que verlo tener el carácter que vimos hoy”, comentó.

Las palabras del príncipe hicieron referencia a la llegada de 17 equipos nacionales que desfilaron con la música de la Banda Militar Real Holandesa. La apertura también contó con actuaciones en vivo de los Kaiser Chiefs, la cantautora Anneke van Giersbergen y la banda de rock DI-RECT.

La duquesa de Sussex fue la primera en darle la bienvenida a los equipos, que se enfrentarán en los Juevos Invictus hasta el 22 de abril, día en que finalizará la competencia.

“Buenas noches a todos. Estamos muy agradecidos con los Países Bajos por darnos la bienvenida y por organizar los Juegos Invictus. Mi esposo y yo reconocemos lo difícil que fue para cada equipo llegar hasta acá, tanto física como emocionalmente. Y no menos importante ha sido el esfuerzo del equipo de Ucrania, a quienes todos apoyamos”. En ese momento, entre grandes aplausos de pie, Meghan agregó: “¡Slava Ukraini!” –que significa “¡Gloria a Ucrania!” en ucraniano-.

Meghan invitó al duque a subirse al escenario y él la besó visiblemente emocionado. En su discurso, el príncipe Harry también hizo alusión a la guerra y dijo que espera que los juegos le “muestren un mundo mejor” a los ucranianos.

Según el diario británico Mirror, Harry resaltó la “humildad ilimitada, la compasión y la amistad” de los Juegos Invictus; y al igual que Meghan, agradeció a las personas de los Países Bajos por darles una bienvenida con una “hospitalidad holandesa tan cálida”. “Gracias al gobierno holandés, al Ministerio de Defensa y a la familia real holandesa por su apoyo para hacer que todo esto suceda después de una larga espera de dos años”, añadió.

Entre el público estaban la princesa Margriet, de los Países Bajos, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, quien también se dirigió a la multitud y se refirió a la situación de Ucrania.

“No hay dudas de que están aquí con sentimientos encontrados y preocupaciones graves sobre lo que está sucediendo en casa, y de que algunos miembros de su equipo no pueden estar aquí porque están luchando en el frente. Como vos, estamos pensando en ellos. Y también estamos pensando en los ucranianos de la comunidad Invictus que han pagado el precio más alto luchando en la guerra. Merecen nuestro mayor respeto. Sepan que todos los apoyamos, que apoyamos a Ucrania”, concluyó.