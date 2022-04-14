¿Qué personaje de la realeza europea te representa según tu signo del zodiaco?

ASTROS

Los integrantes de las distintas monarquías tienen una serie de cualidades que pueden representarse en clave astrológica, según la posición del Sol al momento del nacimiento

GDA/LA NACIÓN

Tauro - Carlos XVI Gustavo de Suecia

El actual Rey de Suecia lleva 48 años en el trono y es considerado uno de los monarcas más reservados de Europa. Carlos posee dislexia, pero esto no le impidió hacerse cargo del título que se le ha otorgado. Es una persona con mucha fuerza de voluntad y determinación: características típicas de las personas de Tauro.

El Rey Carlos de Suecia y su esposa

Cáncer – Reina Máxima de los Países Bajos



La primera y única Reina de origen argentino en la historia lleva 8 años en la corona holandesa. Madre de tres niñas, Máxima Zorreguieta posee un carisma dulce y cálido con cualquier persona que se encuentre. Tal como las personas de Cáncer, es una mujer protectora de su familia.

Máxima Zorreguieta

Géminis – Reina Margarita II de Dinamarca



La Reina de Dinamarca posee las características típicas de las personas de Géminis. En los 50 años que ha estado en el poder, Margarita demostró ser una persona que disfruta de los placeres de la vida, como el arte, que hizo que se destaque como pintora.

Reina Margarita II de Dinamarca

Leo – Rey Felipe VI de España



El monarca de la corona española se destaca entre los distintos miembros de su familia real. Como las personas de Leo, Felipe es un hombre decidido y con gran corazón. Decidió casarse por amor e ignoró las tradiciones de tener una consorte con sangre real.

Rey Felipe VI de España. Foto: EFE

Virgo - Duque de Cambridge



El Príncipe William es el segundo en la línea de sucesión del trono británico. Desde su juventud, el Duque de Cambridge mostró un fuerte respeto por los protocolos de la corona y gran interés por la vida académica, tal como las personas de Virgo.

Príncipe William. Foto: AFP

Libra - Duquesa de Cambridge



Catherine Elizabeth Middleton es la esposa del Duque de Cambridge y forma parte de la familia real británica desde 2011. Kate es una mujer de carácter amable y coloquial, como las personas de Libra. Cuida su apariencia, pero al mismo tiempo mantiene la sencillez y humildad que tanto la caracteriza.

Kate, duquesa de Cambridge. Foto: Reuters

Escorpio - Príncipe de Gales



Carlos, el hijo de la Reina Isabel II, presenta cualidades similares a las de las personas de Escorpio. Durante su vida temprana, siguió los mandatos familiares y se casó con Lady Di. Sin embargo, luego se inclinó por sus deseos y formalizó su relación con Camilla Parker-Bowles, su amante en aquel entonces.

Príncipe Carlos. Foto: Archivo EL País

Sagitario - Reina Letizia Ortiz



La esposa del Rey de España, Letizia Ortiz, nació alejada de la corona española. Como las personas de Sagitario, posee una personalidad activa y espontánea, y busca descubrir distintas facetas en su vida. Trabajó como periodista en CNN, Televisión Española y Telediario.

Reina Letizia.

Capricornio - Guillermo Alejandro de los Países Bajos



El Rey de Países Bajos y esposo de Máxima Zorreguieta es un hombre de carácter tranquilo y amable. Como las personas de Capricornio, el Rey Guillermo es dedicado y trabaja por causas benéficas.

Guillermo Alejandro, Rey de los Países Bajos

Acuario - Duque de Sussex



El Príncipe Harry es el hermano menor de William. En 2020 decidió —junto a su pareja, Meghan Markle— dejar de recibir tratamiento real y abandonó la corona británica. Como las personas de Acuario, es un hombre que supo diferenciarse del resto de su familia y luchar por sus propios valores.

El príncipe Harry. Foto: AFP

Piscis – Duquesa de Sussex



Meghan Markle obtuvo su título al casarse con el Príncipe Harry en 2018. Como ha demostrado, es una mujer dulce pero con mucha actitud. Tal como las personas de Piscis, supo decir lo que pensaba y luchar por sus intereses.