El príncipe William es señalado una vez más por una supuesta infidelidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dicho dice "hazte fama y échate a dormir". Y eso es lo que le pasa al príncipe William que cuando aun no ha podido quitarse la sospecha de su affair con Rose Hanbury (quien era amiga cercana a Kate Middleton y esposa de David Rocksavage, el marqués de Cholmondeley) es nuevamente acusado en las redes con el hashtag #PrinceOfPegging.

Deuxmoi, el mismo que reveló que Leonardo DiCaprio estaría saliendo con la hija de un millonario de Mónaco, publicó un trascendido sobre un miembro de la realeza que estaría teniendo una aventura extramarital.

De acuerdo con reportes, el chisme resultó tan picante que el término 'pegging' aumentó un 400 por ciento en los buscadores.

Esto decía el rumor: "Esto es tan lascivo que estoy casi conmocionado para compartirlo con ustedes (pero lo haré de todos modos). Esta relación extramatrimonial real británica es un secreto a voces en Londres y entre la aristocracia inglesa, y es la comidilla de todas las partes", se lee en la primera parte. "Me dijeron que la verdadera razón de la aventura era el amor de la realeza por el pegging, en el que la esposa es demasiado anticuada para participar. A la esposa no le importa y, de hecho, prefiere que su esposo satisfaga sus necesidades sexuales en otro lugar, siempre y cuando que las cosas no se vuelvan emocionales, como fue el caso de la última mujer. #PrinceOfPegging".

Aunque en el sitio no se aclara a qué miembro de la familia real se refiere, la mayoría comenzó a relacionar el trascendido con William de Cambridge, quien fue ligado con la que era amiga de su esposa con unas imágenes que supuestamente son de él y la exmodelo.

Debido a que el término "pegging" tiene varias explicaciones, comúnmente se usa en las relaciones sexuales heterosexuales cuyos roles se invierten.