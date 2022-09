Príncipe Harry mantendrá el lanzamiento de su libro en dónde habla de la familia real

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pese a la muerte de Isabel II, el libro 'bomba' que el príncipe Harry y su editorial tenían planeado lanzar a finales de este año sí saldrá a la venta sin importar la situación que atraviese la familia real del Reino Unido.

"El libro es una bomba de relojería que (el rey) Carlos y William querían desactivar. Harry no pensó que estaría en el Reino Unido cuando la Reina muriera y las circunstancias son diferentes a como todos las imaginaron", dijo Tom Bower, experto real.

"Dicho esto, escuché que se está imprimiendo en Clays. Tomará semanas imprimirlo y luego semanas distribuirlo globalmente", agregó.

El escritor del libro "Revenge", que describe con crudeza las personalidades de Harry y Meghan, también aseguró que el hermano de William está ansioso de que su autobiografía salga a la venta porque así se estipuló en el contrato que firmó.

"Me dijeron esta noche que Harry insiste en que su libro se publique en noviembre. Aparentemente los editores no están muy seguros pero él dice que si no publican será un incumplimiento de contrato. Eso es lo que me dicen. Es extraordinario pero, por otro lado, cumple con los requisitos porque las finanzas de Harry y Meghan dependen completamente del libro y de Netflix".

Aunque "Daily Mail" informó que personas cercanas a Harry negaron la versión de Bower, la casa editorial Penguin Random House aseguró que las ganancias que se obtengan del libro serán donadas a obras de caridad.

Por otro lado, otras versiones apuntan a que la fecha de lanzamiento del libro del príncipe Harry podría cambiarse al 2023 para que el hijo del rey Carlos III tenga tiempo de agregar capítulos sobre la muerte de su abuela, Isabel II.

En este año se dio a conocer que el príncipe Harry y el escritor 'JR Moehringer' habían terminado de escribir las memorias, sin embargo, se cree que de continuar con los planes de publicarlo en noviembre, podría haber "una reescritura frenética".