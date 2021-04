¿Misterio resuelto? Descubren quién hizo el supuesto comentario racista contra Archie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ha pasado casi un mes desde la polémica entrevista que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle le otorgaron a la famosa presentadora Oprah Winfrey, en la que una de las declaraciones más fuertes que hicieron fue que supuestamente un miembro de la familia real había hecho un comentario racista expresando su preocupación por el color de piel que iba a tener su primogénito Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Ahora, la experta en monarquía inglesa, Lady Collin Campbell, la primera que reveló hace varios años que la princesa Diana de Gales tenía un problema de bulimia, confirmó quién hizo el comentario que molestó tanto a los duques de Sussex. La mejor conocida como “Lady C”, dijo en su podcast “Charlando con lady C, que fue la princesa Ana, hermana del príncipe Carlos de Gales, la responsable de este acontecimiento y reveló que en realidad se trató de un malentendido.



Aclaró además, que la segunda hija de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, no hizo referencia al tono de piel de Archie, sino que mostró su preocupación por la llegada de Meghan a la familia real.

“No hubo preocupaciones sobre el color de Meghan. A la princesa Ana le preocupaba, con razón, que si el matrimonio continuaba y había niños habría grandes problemas. No por el color de Meghan, sino por la incapacidad y determinación de ésta de seguir sin poder apreciar las diferencia culturales. A Ana le preocupaba que Meghan realmente no respetara a la institución con la que estaba por casarse y a la familia a la que estaba entrando”, dijo Lady Collin.

La mujer de 70 años que ha escrito ocho libros acerca de los miembros de la familia Windsor, no sólo informó acerca de lo que realmente ocurrió con el supuesto comentario racista, sino que señaló que la princesa Ana fue una de las principales integrantes de la monarquía, junto con el príncipe William, quienes más le advirtieron al príncipe Harry que no se casara con Meghan Markle, pues no era la mujer idónea para lidiar con la responsabilidad de ser miembro de su familia.

“Ella está mal para el país, mal para el trabajo. Bueno, resultó ser cierto. Creo que es importante que esté ahí antes de que sea utilizado por alguna organización antisistema, antimonárquica, que manipulará las cosas de forma destructiva para promover su agenda”, expresó Lady C, quien también dijo durante su podcast, que al menos ella tiene registro de dos reinas con ascendencia africana: Sophie Charlotte de Mecklengburg-Strelitz y Philippa de Hainault.