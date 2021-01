¿Qué miembros de la familia real de Inglaterra ven "The Crown"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Te imaginas cómo sería ver todo --o por lo menos lo más importante-- que ha pasado en tu familia en una serie, en la tele? Sí, todo: lo bueno, lo malo y hasta lo que da mucha pena, y sin tener ningún poder para evitar que la televisen, comentar sobre lo que no te parece o aún corregir lo que de plano no corresponde con la realidad, pues de entrada se advierte que se trata de ficción.

Seguramente no sería fácil y es lo que tienen que vivir los miembros principales de la familia real de Inglaterra con respecto al fenómeno de la serie de Netflix "The Crown". Y si nos ponemos en su lugar, también entenderemos que sería muy difícil resistir la curiosidad de verlo.

Por lo cual, no resulta extraño comprobar que algunos de estos royals sí ven la serie, por lo menos de vez en cuando. Aquí, quien se sabe, o se sospecha, que se ha asomado a ver de qué va "The Crown":

Camilla Parker-Bowles



Antes del debut de la tercera temporada de "The Crown", el sobrino de Camilla, Ben Elliot, dijo a "Vanity Fair" que aunque su tía disfrutaba de ver la serie "no estaba ansiosa por ver los episodios siguientes". Podemos suponer que se refería a cuando la serie se acercara a tratar los detalles de su affaire con el príncipe Carlos y todo lo que de ahí se desató.

La princesa Eugenia



La princesa ha admitido públicamente que disfruta de la serie de Netflix. "He visto un par de episodios" dijo al "Daily Mail", "está bellamente filmada, la música y la historia son maravillosas. Te enorgulleces al verla. No puedo hablar por todo el mundo, pero por lo menos yo así me sentí".

La reina Isabel



La reina es, sin duda, protagonista de la serie, pero no se sabe si alguna vez se ha visto aquí representada. Sin embargo, Vanessa Kirby , la actriz que representó a la princesa Margarita joven, escuchó de una de sus amistades que la reina podría estar viendo "The Crown".



"Un amigo mío estaba en una fiesta en la que no conocía a nadie y se acercó a un grupo que hablaba sobre 'The Crown' " dijo Kirby a "Harper's Bazaar", "y una de las chicas del grupo dijo 'pues mi abuelita la ve y le gusta mucho', poco a poco, él se fue dando cuenta de que la chica que hizo el comentario era la princesa Eugenia y que, claro, la abuelita de la que hablaba era la reina Isabel".



Sin embargo, el palacio de Buckingham nunca ha confirmado que efectivamente la reina vea la serie.

Harry y Meghan



También se rumora que los duques de Sussex, podrían ver "The Crown" , pero este dato no está verificado. En la biografía "Harry: Life, Loss and Love" ("Harry: su vida, pérdidas y amores") , su autora, Katie Nicholl, asegura que tanto Harry como Meghan siguen la serie.



"Meghan es muy buena cocinera y le gusta hacer cenas muy elaboradas, a ellos les gusta quedarse en casa, cenar rico y ver series como 'The Crown' ", escribe Nicholl en su libro.

La princesa Anna



En un documental hecho para celebrar su 70 cumpleaños, la princesa Anna admitió haber visto por lo menos parte de "The Crown" y la describió como "muy interesante" , pero también dejó claro que no es una fiel seguidora.

Sarah Ferguson



Cuando "US Weekly" le preguntó a la duquesa de York si ve "The Crown", Sarah Ferguson solo dijo cosas buenas sobre la serie. "Creo que está bellamente filmada, la fotografía es excelente y también me encantó la manera en que representaron mi boda".





Y el que seguro no la ha visto:

El duque de Edimburgo



Y hay por lo menos un miembro de la familia real que seguro ni se ha acercado a ver la serie: el príncipe Felipe. Al igual que su co-estrella Vanessa Kirby, Matt Smith, quien representa al príncipe recién casado, se enteró de los gustos del consorte real de segunda mano.



"Un amigo mío estuvo en una cena en la que estaba el príncipe Felipe, se sentaron lado a lado y durante la cena mi amigo le preguntó si veía 'The Crown' " relató Smith a "The Mirror", en 2018. "El princípe volteó a verlo y le dijo "¡No sea ridículo!", contó, riendo.