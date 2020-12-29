Meghan y Harry planean viajar a Reino Unido para renegociar su lugar en la corona

Realeza

Después de haber firmado dos acuerdos millonarios con Netflix y Spotify, los duques de Sussex buscan renovar el acuerdo con la monarquía

la nación / gda

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, quieren negociar una extensión del pacto "Megxit" de un año que finalizará el próximo 31 de marzo de 2021. El objetivo es no abandonar del todo su posición en la realeza, mantener su libertad y sostener también los acuerdos multimillonarios con Netflix y Spotify.



En el caso de que Harry no pueda viajar ahora mismo debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, tal como informa una fuente a The Sun, sostendrá una serie de videollamadas en plan "paz y amor" con la premisa de preparar el terreno para una próxima visita en compañía de su pareja hacia el 31 de marzo.

Después de meses de separación y silencio, los rumores aseguran que el diálogo con los Windsor es mucho menos conflictivo que antes y que eso podría facilitar la negociación de un nuevo acuerdo sin renunciar a sus millonarios contratos en Estados Unidos.

El objetivo de Harry y Meghan es conservar sus patrocinios reales, como African Parks y la fundación Invictus Games, sin perder lo alcanzado hasta ahora en California. La idea de los duques de Sussex es regresar para el 31 de marzo y permanecer allí, al menos, hasta el cumpleaños 95 de la reina el 21 de abril. Además, el príncipe tiene la intención de recuperar los títulos militares a los que tuvo que renunciar por la salida de la pareja de la monarquía.

El biógrafo Andrew Morton escribió que "aunque harán algo por Zoom, Harry quiere encontrarse cara a cara para resolver todo". El hijo menor del príncipe Carlos y Lady Diana Spencer ha estado en contacto con su abuela, la reina Isabel II, "más a menudo de lo que se piensa. Pero, para ciertas cosas, necesitás estar allá en persona para ordenarlas. Necesitarán algunas semanas. Eso podría hacerse después de abril en función de la pandemia".

La revisión del acuerdo no es un capricho de la pareja, sino que es una de las condiciones planteada por el documento para dar un paso atrás como miembros senior de la realeza británica. Se espera que los asesores de la reina estudien los acuerdos con Netflix y Spotify para asegurarse que "cumplan con los valores de la corona".

Una de las primeras señales de los Sussex para conseguir lo que quieren es, quizá, la última ausencia pública de Meghan Markle en una videollamada que hizo el elenco completo de Suits, la serie que la lanzó a la fama antes de su compromiso con el príncipe Harry.