Meghan Markle ataca a la familia real británica y cuenta que regresará a Instagram

Es claro que Meghan Markle aún tiene mucho que decir sobre el tiempo que compartió con la realeza británica antes de renunciar junto a su esposo, el príncipe Harry, a su título.

La duquesa de Sussex no solamente estrenó un podcast en Spotify llamado “Archetypes”, el cual está enfocado al empoderamiento femenino, también acaba de compartir una entrevista exclusiva que realizó para la revista "The Cut", cuya portada protagoniza para la edición de Otoño.

La exactriz estadounidense tomó esa oportunidad para hablar de distintos temas, desde su podcast y su fundación Archewell hasta pequeños relatos con los que de nueva cuenta, exhibe de forma ligera lo que es pertenecer a la realeza británica.

Primordialmente, la duquesa de Sussex de 41 años confesó las cosas que tuvo que hacer para pertenecer a la familia real. "Sentí que trabajaba como actriz. Me decían como pararme, qué decir, cómo decirlo y cómo vestirme. Yo lo tenía que hacer", expresó.

Antes de establecer una relación con el príncipe Harry, Meghan se dedicaba a la actuación por lo que no representaba problema, aunque con el tiempo, surgieron los cuestionamientos. "Solamente por existir estábamos trastornando la dinámica de la jerarquía. Cuando salimos de ahí, fuimos felices".

Ante los cuestionamientos sobre si existe algún impedimento legal que le prohíba hablar públicamente sobre la realeza, la Duquesa contestó: “Puedo hablar sobre toda mi experiencia, tengo mucho que decir pero no lo hago, tomé la decisión de no hacerlo, aún me estoy recuperando".

Diversas fuentes han asegurado que la relación entre los miembros de la familia real está rota y es difícil de reparar, sin embargo, en la entrevista Meghan Markle asegura que piensa en el perdón. "El perdón es muy importante pero se necesita mucho esfuerzo para eso. Realmente he hecho un esfuerzo activo, especialmente sabiendo que puedo decir cualquier cosa", finalizó la duquesa.

Entre otros de los temas que incluye la entrevista se encuentra el hecho de que Meghan está contemplando la idea de volver a tener una cuenta de Instagram que sea controlada por ella misma, algo que perdió cuando se casó con el príncipe Harry. "Como miembro de la familia, si quieres publicar fotos de tu hijo primero debes dárselas a un grupo de medios en Reino Unido, los mismos que los llamaban con palabras racistas, no estaba bien", sentenció.