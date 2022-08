Príncipe Harry contó que busca transmitir la memoria de Lady Di a sus hijos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este 31 de agosto se cumplen 25 años de la muerte de Diana Spencer, quien falleció en 1997, a sus 36 años, en un accidente automovilístico en el túnel Pont de L’Alma, en París, mientras intentaba alejarse a toda velocidad de los paparazzi que la perseguían. En el choque, también perdió la vida su novio, el egipcio Dodi al-Fayed.

Este triste hecho conmovió al mundo entero e impactó especialmente a sus dos hijos, William y Harry, quienes tenían 15 y 12 años respectivamente. A pesar de su ausencia física, Lady Di trascendió las décadas y dejó una fuerte impronta en la vida de ambos, que suelen mencionar su legado.

Ahora, a pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario del trágico accidente, el príncipe Harry habló sobre su madre y adelantó cómo aprovechará la fecha para conectar a sus hijos, Archie y Lilibet, con la abuela paterna.

Lady Di en Disney junto a William y Harry. Foto: archivo

El jueves pasado, luego de competir en un partido de polo organizado por una fundación benéfica, en Colorado, Estados Unidos, Harry aprovechó la ocasión para mencionar a Lady Di. Según la información que fue publicada por la agencia Reuters, el duque de Sussex dijo: “La próxima semana es el 25° aniversario de la muerte de mi madre, y ciertamente nunca será olvidada. Quiero que sea un día lleno de recuerdos de su increíble trabajo y amor”.

Luego, hizo una confesión personal relacionada a la familia que conformó con Meghan Markle, con quien en marzo de 2020 se alejó de los deberes reales y se instaló en Estados Unidos junto a sus hijos Archie, de tres años, y Lilibet, de uno. “Quiero que sea un día para compartir el espíritu de mi mamá con mi familia, con mis hijos, que ojalá la hubieran conocido”, agregó.

Foto: Getty Images

Lady Di, siempre presente en la memoria de su hijo Harry

No es la primera vez que Harry habla sobre su madre. El año pasado, el joven escribió el prólogo de un libro titulado Hospital By the Hill, que está dedicado a los hijos de trabajadores de la salud que murieron durante la pandemia de coronavirus. “Si estás leyendo este libro, es porque perdiste a un padre o a un ser querido, y aunque desearía poder abrazarte ahora mismo, espero que esta historia te brinde consuelo al saber que no estás solo”, comienza el texto en el que el príncipe habla sobre la pérdida de su madre, Lady Di.

“Cuando era un niño perdí a mi mamá y, en ese momento, no quise creerlo ni aceptarlo. Dejó un gran vacío dentro de mí. Sé cómo te sentís y quiero decirte que, con el tiempo, ese vacío se llenará de mucho amor y apoyo”, escribió Harry, según reprodujo el diario The Guardian. En el texto, el hijo menor de Carlos y Diana señaló que los seres queridos que fallecieron aún están con uno y que es posible “aferrarse a ellos para siempre”.

“Podés sentirte solo, podés sentirte triste, podés sentirte enojado, podés sentirte mal. Este sentimiento pasará. Y te voy a hacer una promesa: te vas a sentir mejor y más fuerte una vez que estés listo para hablar sobre cómo te hace sentir”, se lee en el prólogo.

En el mismo sentido, en marzo de 2021, durante la explosiva entrevista brindada por los duques de Sussex a Oprah Winfrey, la pareja también hizo mención a Diana Spencer. En un momento, la actriz estadounidense contó que sufrió depresión mientras vivía en el Reino Unido, y denunció falta de contención por parte de la Corona.

Foto: AFP

En esta línea, Harry se refirió a Lady Di y dijo que su madre “se sentiría muy enojada” por cómo trataron a su esposa. A su vez, mencionó las similitudes del cuadro depresivo de Meghan con el de su madre e hizo una crítica hacia su padre, Carlos: “No puedo ni empezar a imaginar cómo debe haber sido para ella [Diana] pasar por este proceso sola hace tantos años. Ha sido increíblemente difícil para nosotros los dos, pero al menos nos tenemos el uno al otro”.

En otro tramo de la entrevista, después de que la actriz de Suits confesara que tuvo pensamientos suicidas durante su etapa como miembro de la realeza, Harry fue contundente respecto a los tristes recuerdos que le trajo ese mal momento: “Mi mayor preocupación era que la historia de mi madre se repitiera”.