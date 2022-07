Meghan y Harry distanciados de los Beckham luego de acusarlos de filtrar notas a la prensa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aunque Meghan Markle es fanática de los diseños de Victoria Beckham e, incluso, la diseñadora y su esposo fueron invitados a la boda real de la ex actriz con el príncipe Harry, la relación entre ambas parejas no pasa por el mejor momento.

El libro "Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors", escrito por Tom Bower, devela que Meghan acusó al matrimonio inglés de filtrar información a la prensa.

De acuerdo con el escritor, Meghan y Harry disfrutaban mucho leer notas de ellos en la prensa y siempre estaban pendientes de lo que se decía de ellos, especialmente cuando la fecha de la boda estaba cada vez más cerca. Sin embargo, tenían miedo de que sus amigos más cercanos contaran información privada.

"Todas las noches buscaban en Internet para leer los informes de los periódicos y las publicaciones de los trolls en las redes sociales. Irracionalmente, agruparon a los dos y alimentaron el frenesí en los medios. Convencidos de que, como campeones del bien, estaban siendo perseguidos por la mentira y el racismo, se sintieron víctimas de la más leve crítica", contó el autor.

Creyendo que dentro de su círculo de conocidos había insiders con la prensa, Meghan Markle aseguró que Victoria Beckham sería la que estaba confabulada con los tabloides y la que pasaba toda la información sobre la polémica pareja. De inmediato, Harry salió en su defensa y llamó por teléfono al exfutbolista David Beckham.

"Indignado, las negaciones veraces de Beckham dañaron su relación", se lee en el libro.

Pese a que no se sabe la fecha precisa de la llamada de reclamación, en 2020 "The Sun" publicó que David Beckham "corrigió a Harry y los dos acordaron seguir adelante pero hizo las cosas incómodas por un tiempo". Sin embargo, se sabe que estas diferencias continúan, pues "The Mirror" informó que Harry y la estrella del futbol se encontraron en el Jubileo de la reina Isabel II y fue muy incómodo para ambos.