"Gracias a Dios, Meghan no viene", exclamó la reina Isabel II a sus ayudantes según biógrafo

Un incendiario libro (que pronto saldrá a la venta) titulado "Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors" develó un pasaje que podría volver a encender el fuego cruzado entre Meghan Markle y la familia de su esposo, el príncipe Harry.

En él se asegura que la reina Isabel II pronunció una frase polémica el día del funeral de Felipe de Edimburgo.

De acuerdo con el biógrafo Tom Bower, la soberana del Reino Unido expresó alivio de que la esposa de su nieto no fuera a tan solemne evento familiar.

"Gracias a Dios que Meghan no viene", habría dicho la monarca a sus ayudantes, de acuerdo con fuentes anónimas que hablaron para el escritor. El libro saldrá a la venta el próximo 21 de julio y promete ser una bomba entre ambos bandos.

Foto: AFP

Esta frase ha causado tal impacto que, según medios, se han lanzado a la venta remeras con las supuestas palabras de la Reina. El año pasado se dio a conocer que la actriz estadounidense y duquesa de Sussex anunció que no iría al servicio fúnebre porque "no quiere ser el centro de atención".

La misa en memoria del príncipe Felipe, abuelo de Harry, se llevó a cabo el 17 de abril de 2021 y estuvieron presentes los miembros más cercanos al duque debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19. Felipe de Edimburgo murió el 9 de abril, tenía 99 años.

Por si fuera poco, Tom Bower aseguró en su libro que Meghan Markle y el príncipe Harry demandaron a la reina Isabel II un lugar en el balcón del palacio de Buckingham durante las festividades por su Jubileo de Plata, pero sus exigencias fueron rechazadas nada más y nada menos que por Carlos de Gales, papá de Harry.

Frente a estas declaraciones, ni los voceros de Buckigham ni los de Clarence House quisieron hacer comentarios al respecto, informó "Metro".