Línea de sucesión al trono británico: ¿quiénes son los herederos legítimos de Isabel II?

REALEZA

La extensa línea de sucesión está definida desde el 2015 por la primogenitura absoluta; excluye a los miembros de la familia no anglicanos y a los hijos nacidos por fuera del matrimonio constituido

EL TIEMPO/ GDA

En medio a las conmemoraciones que se acercan por los 70 años del reinado de Isabel II, muchos se preguntan sobre la línea sucesoria de la monarca y quienes serian los próximos, entre sus herederos, a ocupar el trono.

La línea de sucesión de Isabel II está definida, desde el 2015, por la primogenitura absoluta. Antes de esta fecha se les daba preferencia a los hijos hombres sobre las mujeres (y a hermanos sobre hermanas), pero el cambio se aplica para miembros de la familia nacidos después del 2011.

Por eso, mientras la princesa Ana se mantiene después de sus hermanos y sus herederos, la princesa Charlotte –en el momento actual– prima sobre su hermano menor, Louis.

La extensa línea de sucesión excluye también a los miembros de la familia no anglicanos y a los hijos nacidos por fuera del un matrimonio constituido.

1. Carlos de Gales, heredero del trono

Carlos Felipe Arturo Jorge de Gales, hijo mayor de Isabel II y Felipe de Edimburgo, nació en 1948, cuando su madre era la princesa Isabel, primera en la línea de sucesión. Era pequeño cuando en 1952, al morir su abuelo Jorge VI, Isabel subió al trono y él se convirtió en su heredero.

Por eso lleva el título de príncipe de Gales (desde 1958) y el de Duque de Cornualles (desde 1952), entre otros títulos nobiliarios. Casado en primer matrimonio con Diana, princesa de Gales, y en segundas nupcias con Camilla de Cornualles, es la persona que ha sido heredero del trono durante mayor cantidad de años, más de 70, en la monarquía británica. Antes, el récord lo tenía Eduardo VII, que se convirtió en rey a los 59 años.

2. William de Cambridge

El príncipe William de Cambridge es el hijo mayor de Carlos y Diana de Gales. De su matrimonio con Kate, duquesa de Cambridge, tiene tres hijos, que son los siguientes en la línea de sucesión: George, Charlotte y Louis.

3. George de Cambridge

George Alexander Louis de Cambridge nació el 22 de junio del 2013.



4. Charlotte de Cambridge

Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge es la segunda hija de William y Kate, nació el primero de mayo del 2015.

5. Louis de Cambridge

Nacido el 23 de abril del 2018, es el tercer hijo del príncipe William.

6. Harry, duque de Sussex

El príncipe Harry va en esta línea detrás de sus sobrinos. El segundo hijo de Carlos y Diana de Gales está casado con Meghan de Sussex y es padre de Archie Harrison Mountbatten-Windsor y de la bebé Lilibeth Diana Mountbatten-Windsor.

7. Archie Mountbatten-Windsor

Hijo mayor de los duques de Sussex, nacido el 7 de mayo de 2019.

8. Lilibeth Diana Mountbatten-Windsor

Nacida en Estados Unidos, en el 2021, es la segunda hija de Harry y Meghan de Sussex.

Más herederos en la lista

Después de los hijos del príncipe Harry siguen sus tíos, es decir los hijos de la Reina Isabel: Andrés, Eduardo y Ana, en este orden, y sus descendientes que cumplen los requisitos para aspirar al trono inglés. Sin embargo, la lista se extiende a los herederos de la princesa Margarita, hermana de la reina y e incluso a los herederos de los tíos de la monarca.



Los que siguen en la lista, hasta la posición número 30, son los siguientes:

9. Príncipe Andrés, duque de York

10. Princesa Beatriz de York

11. Sienna Mapelli Mozzi

12. Princesa Eugenia de York

13. August Brooksbank

14. Príncipe Eduardo, conde de Wessex

15. Jacobo, vizconde de Severn

16. Lady Luisa Windsor

17. Ana, princesa real

18. Peter Phillips

19. Savannah Phillips

20. Isla Phillips

21. Zara Tindall

22. Mia Tindall

23. Lena Tindall

24. Lucas Tindall

25. David Armstrong-Jones, II Conde de Snowdon

26. Charles Armstrong-Jones, vizconde Linley

27. Lady Margarita Armstrong-Jones

28. Lady Sarah Chatto

29. Samuel Chatto

30. Arthur Chatto.