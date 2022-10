"No es no": Lali Esposito deja en evidencia a un acosador en la televisión y se hace viral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lali Espósito volvió a visitar el programa español El Hormiguero y sin pensarlo demasiado dejó un gran discurso contra el acoso y sus palabras no tardaron en viralizarse.

Anoche fue la segunda vez que la artista argentina participó de la sección "consultoría sentimental" donde los telespectadores escriben cartas contando sus sufrimientos y problemas personales para que el invitado los aconseje.

Si bien la mayoría de las cartas tratan de infidelidades o problemas familiares, en esta oportunidad Lali quedó perpleja por un caso de claro acoso sexual.

Pablo Motos, conductor del programa leyó el caso y la cara de Lali se fue poniendo cada vez más seria.

"Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Sólo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda. Raúl".

🗣 Lali (@LaliOficial) habló sobre acoso en "El Hormiguero" y remarcó que “NO es NO” 🙌 pic.twitter.com/Tc7SuoJeBO — Filo.news (@filonewsOK) October 6, 2022

Firme en toda su exposición, Lali contestó: "Está buenísimo Raúl que hayas mandado este mensaje porque regalas a todos en el programa más visto de la televisión lo que es un acosador. Él mismo cuenta que el tipo invita a salir a su vecina, ella le dice que no, su vecina llega al punto de denunciarlo. Es decir, esto llega a la justicia. Él se jacta de haberlo ganado -no me sorprende nada que la justicia no apoye a las mujeres en esto- y, de pronto el tipo le insiste de nuevo para salir. Buena onda pone al final... Así que, la verdad que para mí esto es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Está buenísimo que las niñas que están al otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a nadie. Entonces, querido Raúl, no es no, es lo que tengo para decirte a ti. ¡No es no!".

El público presente en el estudio asintió cada una de sus palabras con un gran aplauso y sin necesidad de añadir nada.

Las redes sociales reaccionaron instantáneamente a su discurso, todas señales de apoyo a su manifiesto.