La reina Isabel está en conflicto con su exmayordomo, ¿Por qué?

Realeza

El exmayordomo de la monarca le genera problemas por haber creado la "Escuela Real de Mayordomos".

La nación/GDA

Los dolores de cabeza de la reina Isabel II de Inglaterra parecieran no llegar a su fin. Desde el Palacio de Buckingham están tomando medidas inusuales para que el término royal -real-, sea solo utilizado por la realeza. Harry y Meghan Markle aceptaron dejar de utilizarlo, pero hay otros que se niegan aunque por ley no les corresponde. Esto ocurre con un exmayordomo de la familia.

A principio de año, luego de que Harry y Meghan decidieran dejar de ser parte de la familia real, la corona británica prohibió que el matrimonio utilizara el término "real" en sus comunicaciones y acciones comerciales.

Los duques de Sussex dejaron de emplear el término, pero la palabra sigue siendo utilizada por personas ajenas a la Casa Real.

Según publicó el Daily Mail, Grant Harrold, un hombre de 42 años que trabajó para el príncipe Carlos, se presenta a sí mismo como el " mayordomo real" e incluso creó una "Escuela Real de Mayordomos" y una "Escuela Real de Etiqueta". Harrold también sirvió a otros miembros de la familia real, como la reina y la duquesa de Cambridge. Además, desde 2011, cuando abandonó el Palacio, es invitado a la televisión como asesor en cuestiones de etiqueta.

La corona se opuso firmemente al uso del término por parte del exempleado. "Es una verdadera batalla entre David y Goliat", contó uno de los amigos de Harrold, quien agregó: "¿Por qué no debería llamarse a sí mismo el mayordomo real? Eso era él. ¿Qué va a hacer el Palacio después? ¿Prohibir que los pubs se hagan llamar Royal Oak (roble real)"?

Fuentes cercanas a la familia real, aseguraron que era necesario tomar cartas en el asunto para que la corona británica "protegiera su marca". Según trascendió hacía ruido prohibirle a los duques de Sussex utilizar el término, pero permitirle a un exmayordomo hacerlo. "La familia estaba dispuesta a dejar que se llamara ´mayordomo real´, pero lo que sucedió es que trató de hacer del término una marca comercial. Fue un paso demasiado lejos", afirmó la fuente.

Desde el Palacio de Buckingham hicieron una presentación formal ante la Oficina de Propiedad Intelectual, y se cree que la audiencia se llevará a cabo de forma virtual durante este mes.