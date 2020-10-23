La princesa Amalia será reclutada por el ejército holandés

Realeza

La princesa Amalia recibirá una misiva para unirse al Ejército pero aún no se sabe si está interesada en unirse como parte de su formación.

la nación / gda

La princesa heredera Amalia de los Países Bajos recibirá en los próximos días una carta del Ministerio de Defensa en la que se le confirma que está registrada para el servicio militar. Si bien el deber de alistarse está suspendido en el país europeo, en caso de necesidad, podría ser convocada.



Amalia es una más de las 100.000 adolescentes holandesas nacidas en 2003 que pueden recibir una llamada de las Fuerzas Armadas para alistarse en el Ejército, señaló el portal especializado en realeza Vanitatis. Por primera vez, las jóvenes holandesas serán tratadas como los hombres, ya que hasta ahora habían sido excluidas de estas misivas militares.



Recién en 2018, el Parlamento holandés exigió un trato de igualdad entre hombres y mujeres, también en las Fuerzas Armadas, lo que supone que la conscripción militar también se deberá aplicar a las mujeres. De esta forma, las mujeres podrán iniciar una carrera militar, al igual que sus pares en un país donde solo el 10% de los militares es del género femenino.

A pesar de que no es posible oponerse al llamado, desde hace décadas que no hay peligros y la asistencia obligatoria al servicio se suspendió en 1997. En la actualidad, las tareas del Ejército consisten en operaciones de gestión de crisis, misiones de paz y vigilancia de un alto el fuego.



Respecto de la princesa heredera, aún no está decidido si está interesada en unirse al Ejército como parte de su formación. Por otro lado, ninguna de sus predecesoras del trono tuvieron cargos en el Ejército, ya que a diferencia de otros países, los jefes de Estado no ejercen funciones como comandantes en las Fuerzas Armadas.

El padre de Amalia, el rey Guillermo sí realizó el servicio militar y se desempeñó en la Marina. Inició su carrera en 1985 cuando se alistó en el instituto naval y se formó como oficial en reserva.