La princesa Amalia de Holanda, ¿enamorada? La relacionan con un joven alemán millonario

Realeza

La primogénita del rey Guillermo de los Países Bajos y la reina Máxima de Holanda lleva seis meses saliendo con un joven millonario originario de Alemania

el universal / gda Foto: Instagram Royal Dutch Family

La princesa Amalia alcanzó recientemente la mayoría de edad. La joven es la heredera al trono de Holanda por ser la primera hija que procrearon el rey Guillermo y su esposa, la reina Máxima.

El hecho de que la joven dejara atrás la adolescencia no sólo representa para ella adquirir más responsabilidades oficiales en torno a la Corona, sino que aspectos de su vida privada y social comenzarán a hacerse más públicos.

Tal es el caso de la noticia más reciente que publicó este jueves 16 de diciembre la revista alemana “Bunte”, la cual, aseguró que la princesa está enamorada. Según la información que pudo obtener dicho medio, el afortunado es un joven de 19 años que responde al nombre de Isebrand K, quien es originario de Alemania y que pertenece a una familia de muy alto poder adquisitivo que vive en la región de Westfalia.

Además, la revista reveló que el romance de la princesa con el joven millonario quedó al descubierto por un viaje que ambos realizaron a finales de noviembre a Nueva York para celebrar el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes de Estados Unidos.

De acuerdo con “Bunte”, fueron turistas holandeses los que lograron reconocer a Amalia de Orange, describiendo que la feliz pareja iba tomada de la mano cruzando el famoso puente de Brooklyn. Por si no fuera poco, contaron que los jóvenes mantenían una animada conversación y se tomaron fotografías con sus respectivos teléfonos. Aunque aclararon que la princesa llevó en todo momento su cubrebocas, acotaron que en algunos momentos se lo retiró para besar en la boca a su novio.

Asimismo, la publicación alemana explicó que la pareja pudo haberse conocido en una fiesta que se realizó en los Países Bajos hace seis meses, tiempo que al parecer, lleva el noviazgo entre la princesa e Isebrand K.

Actualmente, Amalia disfruta un año sabático que decidió tomarse en junio pasado tras graduarse de la secundaria Christelijk Gymnasium Sorghvliet con honores, tiempo en el que pretende viajar y descubrirse así misma para saber qué camino tomar, a pesar de que su futuro está escrito por ser heredera al trono de los Países Bajos.

Poco antes de cumplir 18 años, se publicó una biografía autorizada de la princesa en la que se detallaron pasajes de su infancia y su adolescencia. Entre otras cosas, se resaltó que Amalia es una mujer romántica que no le gustan los chicos torpes y que aprecia los buenos modales en los hombres.