Kim Kardashian compartió por primera vez una foto con Pete Davidson en sus redes

Hace apenas nueve días un juez declaró legalmente el divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West, situación a la que llegaron tras ocho años de matrimonio y varios intentos legales y mediáticos del rapero por no querer separarse de la mamá de sus hijos. Ahora, la socialité le gritó al mundo que está enamorada de nuevo.

Aunque desde hace algunos meses los rumores apuntaban que ambos ya habían iniciado otras relaciones, Kim quiso esperar a convertirse en soltera legalmente para presumir a su nueva pareja Pete Davidson. Lo anterior ocurrió el pasado 11 de marzo a través de su cuenta de Instagram en la que tiene más de 292 millones de seguidores que Kardashian publicó cinco fotografías de las cuales en dos, aparece junto a Pete.

En la primera de las imágenes, la pareja aparece recostada en el suelo mientras Davidson apoya su cabeza en el regazo de la también empresaria mientras la mira fijamente. En la otra de las instantáneas, Kim y Pete, quien aparece en primer plano posan para un selfie en escala de grises. En las demás fotos, se puede ver a la socialité con un abrigo brillante y botas plateadas de caña alta.

Según lo que se pudo saber, estas fotografías que se convirtieron en las primeras que Kim Kardashian publica junto a su novio en redes sociales, fueron tomadas en octubre de 2021, días después de que ambos aparecieran juntos en Saturday Night Live (SNL), programa al que ella acudió como presentadora y en el que él colabora como comediante.

Tras la transmisión del episodio de SNL, Kim y Pete fueron vistos tomados de la mano mientras disfrutaban de una montaña rusa en Knott’s Scary Farms en Buena Park, California. Luego, ambos gozaron de unas vacaciones de Año Nuevo en las Bahamas.

Hace unos días, Kim habló por primera vez de Davidson durante una entrevista que otorgó a la revista Variety y en la que reveló que será a través de la serie “The Kardashians” que se transmitirá en Hulu, que contará cómo fue su proceso de enamoramiento.

“No he filmado con él. Y no me opongo a ello. Si hubiera un evento y él estuviera allí, no les pediría a las cámaras que se alejaran. Creo que podríamos filmar algo emocionante, pero no sería para esta temporada. Algo sobre cómo nos conocimos, quién llegó a quién, cómo sucedió y los detalles que todos quieren saber”, dijo Kim.