Hola, primavera: cinco tips para cambiar de temporada tu armario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La llegada de la primavera implica el reacomodar la ropa en el armario. Y aunque dejar atrás prendas favoritas puede ser todo un reto, no tiene por qué ser tedioso ni complicado. Descubrí cómo cambiar de temporada tu armario de forma eficiente, eco amigable y fiel a tu estilo, con estos cinco tips:

Hacelo en un sólo día

Cambiar de temporada tu armario requiere de tiempo y atención para hacerlo bien. Elegí el día perfecto en que tengas una mañana o tarde completa para hacerlo (de 3 a 5 horas). Así no quedará nada pendiente y ahorrarás tiempo.



Foto: Freepik

No guardes ropa que no usarás

El cambio de temporada es tanto un proceso físico como mental. Sé honesta contigo misma y solo conservá lo que realmente usarás. Aplicá el “vender, donar o regalar” para deshacerte de lo que no usás de forma eficiente y amigable con el planeta.

Para lo que sí conservás, utilizá productos antipolillas y antihumedad (con previo lavado) y guardalo en cajas organizadoras o bolsas cerradas al vacío. Un consejo que te servirá es mantener tus prendas básicas a la mano, independientemente de la estación siempre podrás darles uso.

Foto: Freepik

Limpia el armario a profundidad

Que la ropa en tu armario siempre esté en movimiento no quiere decir que esté limpio. Vacíalo completamente y límpialo para eliminar rastros de polvo, ácaros, suciedad, humedad o malos olores. Puedes ayudarte con productos de limpieza suaves y no abrasivos para no dañar las superficies.

Foto: Freepik

Clasifica por categorías

Clasificar no solo te vuelve organizada, sino también te ayudará a armar mejores looks y de paso encontrar tu estilo ideal para la nueva temporada. Divide ropa, zapatos y accesorios de acuerdo a estas categorías: de menor a mayor uso (en el centro del armario para tenerlas al alcance) y por color y tamaño (para tener mayor armonía y proyectar una buena estética).

Foto: Freepik

Coloca tu ropa en vertical

La ropa menos abultada es la que mejor se conserva. Coloca tus prendas lo más estiradas posible para evitar arrugas y el deterioro prematuro. Siempre preferí el uso de percheros y ganchos, en especial para colgar prendas delicadas y que se arrugan fácilmente (camisas, blusas, chaquetas, vestidos, entre otras). En los cajones, podés colocar el resto de la ropa doblada cuidadosamente en forma vertical.