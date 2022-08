Estos son los errores más comunes, y que deberías evitar, al utilizar el secarropas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El secador de ropa se convirtió en un electrodoméstico muy importante en el hogar, no sólo porque seca rápidamente las prendas de vestir y evita la tarea de tenderlas; sino porque también es de gran ayuda en invierno, temporada en que las piezas demoran más tiempo en secarse.

No obstante, son varias las personas que desconocen las diferentes maneras de utilizar este artefacto que cuenta con múltiples beneficios. Por esta razón, Sergio Parco, especialista de Indurama, compartió tres errores recurrentes al usar el secarropas y que se deben evitarse para aprovechar al máximo este electrodoméstico.

Lo que no se debe hacer

Mezclar diferentes tipos de ropa

​Antes de poner a secar la ropa, es aconsejable leer las etiquetas de las prendas que se van a introducir. Se debe tener en cuenta que existe una lista de prendas prohibidas, como las que lleven espuma, goma (zapatillas o bolsos) o sus derivados, ya que por el calor generado podrían derretirse. De igual manera, la ropa que incluya perlas o lentejuelas pueden desprenderse y dañar el aparato.



Sobrecargarlo

​Sobrecargar el secarropas provoca un mayor gasto de energía y arruga las prendas. Por ello, en caso de tener una gran cantidad de ropa para secar, es recomendable hacerlo en dos ciclos diferentes. La carga máxima aconsejada para un óptimo resultado es no sobrepasar en ¾ de su capacidad. Asimismo, es aconsejable retirar las prendas apenas termine el programa de secado para evitar posibles arrugas.



No limpiar el secarropas

​Los usuarios no suelen hacerlo, pero después de cada uso, es aconsejable limpiar el filtro de pelusas del electrodoméstico para mantener la eficiencia energética durante su ciclo de vida. Además, se recomienda que después de cumplir los 10 programas de secado, se limpien los bordes de la puerta y zonas internas para reducir la acumulación de pelusas que dificulten el cierre.

Foto: Freepik

Beneficios de usar el secarropas

Según el especialista, el secador de ropa tiene múltiples beneficios en nuestra ajetreada vida diaria:



– Es sinónimo de ahorro de tiempo, ya que evita la labor de escurrir, tender y recoger.



– Cuida la salud al reducir la acumulación de humedad en ambientes pequeños como departamentos, al no tener que secar la ropa en el interior.



– Es la opción ideal para cuidar las prendas, porque evita la exposición prolongada a los rayos ultravioleta.