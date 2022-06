¿Cómo cuidás tus championes? Te contamos cada cuánto y como deben lavarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Descuidar nuestro aspecto por pensar que el calzado no tiene un papel tan importante, es un error. Los championes, por ejemplo, son una parte del outfit que durante mucho tiempo se consideraron como una simple pieza deportiva para realizar ejercicios. Sin embargo, con el tiempo han evolucionado y ahora incluso las grandes marcas de lujo ofrecen modelos exclusivos.

Cada prenda y accesorio que utilizás refleja parte de tu personalidad. Por eso, sin importar si solo los querés parasesiones de entrenamiento, o como parte de tu outfit, para que siempre luzcan como nuevos y puedas seguir gozando de su comodidad y estilo, hoy te contamos cada cuánto se recomienda lavarlos.

¿Con qué frecuencia deben lavarse los championes?

La respuesta rápida es: depende. De acuerdo a los hábitos de uso necesitarán limpieza más o menos seguido. Sin embargo, la recomendación de los expertos es que intentes limpiarlos, al menos, cada 2 semanas o, simplemente cuando empiecen a estar sucios.

Quizá te parezca que 15 días es un período de tiempo muy corto pero el mantenimiento regular reduce el tiempo de limpieza, es decir, te será mucho más fácil dejarlos como nuevos.

Además, en la suela de los zapatos, algunas bacterias pueden sobrevivir por semanas y pueden causar infecciones en los ojos, pulmones y estómago. Así que es mejor darles una limpieza profunda.

¿Cómo lavarlos?

La manera más sencilla es utilizar la lavadora, pero hay que seguir algunas reglas como colocarlos en una bolsa especial. Si no tenés una, podés utilizar una funda para almohada.

No se recomienda lavar más de un par a la vez, por eso podés agregar algunas toallas (viejas para que no suelten pelusa) para evitar que los zapatos se golpeen durante el ciclo, lo que podría dañar tanto la lavadora como tu calzado. Utilizá solo detergente líquido, ya que el polvo puede mancharlos; programa la lavadora en el ciclo para ropa delicada y con agua fría.

Foto: Pixabay

A pesar de que utilizar la lavadora es una de las maneras más sencillas y rápidas para lavar los championes, revisá las especificaciones de las marcas. Muchas de ellas desaconsejan esa opción, independientemente del material del que estén hechos los zapatos, e incluso si los colocás en una bolsa especial, porque el pegamento y otros elementos pueden dañarse.

Si no utilizarás la lavadora, lo primero que debés hacer es verificar de qué material están hechos, ya que algunas telas no soportan el agua y solo dejarás manchas.

De manera general lo que primero tenés que hacer es rellenarlos con papel o con una tela seca para que no pierdan su forma. Después cepillar el exceso de suciedad.



El siguiente paso es utilizar un detergente para telas delicadas que no decolore y un cepillo de dientes viejo para quitar manchas o marcas. Si están muy sucios, podés utilizar agua tibia. No te olvides de retirar los cordones y las plantillas, si es el caso, y lavarlas aparte.

Si hay espacios a los que no llega el cepillo podés utilizar un palillo o un hisopo para limpiar hasta los lugares más pequeños.



Después de lavar solo quitá el exceso de agua y dejá que se sequen al aire libre, pero no directamente al sol pues podrían decolorarse, No uses fuentes de calor que pueden deformarlos y dejalos secar a temperatura ambiente (ayudará a evitar los malos olores).



Para el interior, la marca Vans aconseja hacer una pasta de bicarbonato de sodio y detergente suave para blanquear. Utilizá un cepillo de dientes y esparcí la mezcla dentro de los zapatos. Dejá actuar unos 15 minutos, enjaguá con agua tibia y dejá secar.

Si tus championes tienen aplicaciones especiales o detalles de otro material es necesario limpiarlos con cuidado. Lo primero es colocar una cinta adhesiva para cubrir la tela alrededor y luego hacer una mezcla de limpieza que puede incluir vinagre blanco, jugo de limón, alcohol o acetona, todo depende de qué esté hecho.

Foto: Pixabay

Si las plantillas tienen muy mal olor colócalas en una bolsa que contenga bicarbonato de sodio, agitalas bien para que se distribuya de manera uniforme y dejalas reposar toda la noche. Si eso no funciona remojalas por unas cuantas horas en una mezcla de vinagre. Posteriormente enjuagá bien.

¿Cómo cuidarlos?

Además de la limpieza hay algunos otros consejos que podés considerar para que tus championes se mantengan en las mejores condiciones por mucho más tiempo.



Como señala la marca Puma, si se mojan o ensucian, límpialos y sécalos lo más rápido posible para evitar daños a largo plazo. Si son de gamuza, antes de empezar a utilizarlos, rocialos con un spray especial para protegerlos. Considerá que este material no responde bien al agua así que, si necesitás limpiarlos, buscá productos especializados.



Y, si son de cuero, podés limpiarlos con un detergente de uso delicado o un limpiador especial para cuero. Nunca pongas cloro u otros productos de limpieza agresivos, ya que podrían dañarlos.