Harry y Meghan niegan haber participado en libro sobre su salida de la monarquía

Los abogados de Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, negaron el lunes que la pareja hubiese contribuido al libro "Finding Freedom" (Encontrando la libertad), que recientemente relató como se distanciaron de la monarquía británica.



La exactriz estadounidense, de 39 años, demandó en Londres a Associated Newspapers, la empresa editora de los diarios Mail Online, Daily Mail y Mail on Sunday, acusándola de invadir su privacidad al publicar en agosto de 2018 extractos de una carta a su padre Thomas Markle, con quien mantiene tensas relaciones.

Los abogados de Associated Newspapers afirmaron el lunes que querían modificar su defensa, diciendo que la duquesa de Sussex había "cooperado con los autores" de "Finding Freedom", un libro publicado el 11 de agosto por los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand, "en particular dándoles o permitiéndoles recibir información sobre la carta".

"La demandante y su marido no colaboraron con los autores del libro, no fueron entrevistados para él ni proporcionaron fotografías", aseguró Justin Rushbrooke, el abogado de la exactriz.

Y precisó que ni Meghan ni Harry, nieto de la reina Isabel II y sexto en la línea sucesoria al trono británico, habían hablado con los dos periodistas, a los que su cliente nunca "dio la impresión (de que ella) quería que el contenido de la carta se reprodujera en el libro".

Cuando se publicaron extractos de "Finding Freedom" en The Times en julio, un portavoz de los duques de Sussex declaró que estos no habían contribuido al libro.



Sin embargo, algunos amigos de Harry y Meghan hablaron con los autores, que escribieron un libro bastante favorable a la pareja, afirmando en particular que el príncipe, de 36 años, fue el impulsor de la decisión de retirarse de la familia real, cuando muchos tabloides incriminaron a la actriz estadounidense.



Tras su salida de la familia real, anunciada en enero y efectiva desde principios de abril, Meghan y Harry se trasladaron primero a Canadá y rápidamente después a California, donde ahora viven con su hijo Archie.