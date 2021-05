Granny: una de las primeras palabras de Archie, el primogénito de Harry y Meghan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La memoria de la princesa Diana parece estar muy presente en el hogar de Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex. Ahora, el príncipe contó que una de las primeras palabras de su hijo fue “granny” –abuela, en inglés- refiriéndose a una imagen de la fallecida Lady Di.

El duque de Sussex hizo esta y otras confesiones en el programa de salud mental Lo que no ves de mí –The me you can´t see-, que coprodujo con Oprah Winfrey para Apple TV+. A propósito de una de las primeras palabras de Archie, dijo: “Es la cosa más dulce, pero al mismo tiempo me pone muy triste porque ella debería estar aquí”.

El príncipe explicó que su hijo tiene una foto de Diana en su cuarto y que después de haber dicho mamá y papá, pronunció “abuela” en referencia a la imagen de la princesa.

En marzo, durante una charla con James Corden en la parte superior de un colectivo turístico, el duque también confesó que otra de las primeras palabras de Archie fue “cocodrilo”.