Familia real británica saluda a la reina en su 96 aniversario y dice que es "una inspiración"

REALEZA

La reina se trasladó hasta su residencia de Sandringham, considerado el lugar favorito de su marido el duque de Edimburgo.

efe Los miembros principales de la familia real británica, el príncipe Carlos, la duquesa Camilla, el príncipe Williaam y la duquesa Catherine. Foto: AFP

La reina Isabel II celebra esta jornada, y en privado, su 96 cumpleaños. De todos modos ya recibió el saludo de los duques de Cambridge, William y Kate, que califican a la soberana de "una inspiración para muchos en el Reino Unido".

La reina, que este año celebra sus 70 años en el trono, está hoy en su residencia de Sandringham, en el este de Inglaterra, donde pasa siempre las navidades y que era considerado el lugar favorito de su marido, el duque de Edimburgo, fallecido hace un año.

"Deseando hoy a Su Majestad la Reina un muy feliz 96 cumpleaños. Es una inspiración para muchos en el Reino Unido, la Commonwealth (Mancomunidad Británica de Naciones) y el mundo. Es particularmente especial celebrarlo en este año del Jubileo de Platino", señala el mensaje colgado en la cuenta de Twitter de los duques.

Con motivo de este día la familia real ha colgado en sus redes sociales una foto de Isabel II cuando tenía dos años de edad y otra reciente en la que aparece junto a dos ponis blancos.

"Feliz cumpleaños Su Majestad", señala la cuenta en Twitter de la familia, en la que resalta que Isabel II no estaba destinada a convertirse en reina cuando la instantánea fue tomada de pequeña.

Su primogénito el príncipe Carlos, heredero al trono, también saludó a la monarca en la cuenta oficial que comparte con su esposa Camilla de Cornualles.

El destino de Isabel II cambió cuando su tío, el rey Eduardo VIII, abdicó en 1936 y ella, hija del rey Jorge VI, se convirtió en princesa heredera, asumiendo el trono en 1952.

La reina celebrará el Jubileo de Platino de manera oficial entre el 2 y el 5 de junio, cuando habrá una variedad de eventos, entre ellos un gran desfile de los guardias reales.