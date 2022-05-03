Este es el accesorio que no puede faltar en el look de Camila, la esposa del príncipe Carlos

REALEZA

La futura reina consorte de Inglaterra tiene en su guardarropa una amplia colección de bolsos y uno de estos se robó todas las miradas durante la celebración del 90° aniversario de BBC World Servic

LA NACIÓN/ GDA

Las mujeres que forman parte de la familia real británica, liderada por la reina Isabel II del Reino Unido, tienen reglas muy estrictas de vestir.

Entre las restricciones de vestimenta están evitar los escotes pronunciados, usar pantimedias en todas las apariciones públicas, el color negro no debe ser llevado durante el día y, en cuanto a las uñas, deben ser pintadas con un esmalte neutral, entre otros.

Para cada evento al que asisten poseen un protocolo a seguir y una de las que lo cumple al pie de la letra es Camila de Cornualles. La esposa de Carlos de Gales -y futura reina consorte - no solo lleva las prendas precisas, sino que tiene una fascinación por los bolsos de diseñador, en especial los de la marca Chanel que no faltan en su mano.

El bolso azul de Camilla

Desde la reina Isabel II hasta las duquesas, las mujeres de la realeza siempre usan bolsos pequeños, pues estos ayudan a evitar apretones de manos incómodos y cubrir el escote al salir de un vehículo, según explica el sitio Who What Wear.

Un claro ejemplo de esto es la duquesa Camila de Cornualles quien tiene en su guardarropa una amplia colección de bolsos Chanel y uno de estos se robó todas las miradas durante la celebración del 90° aniversario de BBC World Service a donde acudió acompañando al príncipe Carlos de Gales.

Foto: AFP

Se trata de un pequeño modelo en azul marino que recalca su fascinación por los bolsos de diseñador, especialmente los de la firma francesa. Este fue un complemento ideal para el traje sastre de falda y saco del mismo tono que lució en el evento.

La cartera tiene la silueta clásica de su modelo Vanity Case en versión pequeña (que en su edición actual en rosa tiene un precio de alrededor de 5000 dólares, según explica la revista Hola). Además, tiene unas asas diferentes que hacen pensar se trata de una pieza especial de alguna de las colecciones anteriores de la firma. Los especialistas en la realeza destacan que llevó esta pieza de la doble C en una oportunidad anterior, en marzo de este año, cuando visitó Southend.

La colección de bolsos de diseñador

Todo indica que la esposa de Carlos de Gales ama los modelos de Chanel. Ella posee otro bolso idéntico al azul marino pero que en lugar de asas tiene una cadena larga para llevarlo al hombro.

Se suma a la lista un elegantísimo bolso verde militar que llevó a la Westminster Abbey en noviembre del año pasado para conmemorar el 92° Field of Remembrance. También figura un modelo de Bottega Venetta, en una pieza muy reconocible por el tejido de la piel y el clutch de Van Cleef & Arpels.

¿Quien es Camilla de Cornualles?

Camila de Cornualles nació el 17 de julio de 1947 en Inglaterra y es la segunda esposa de Carlos, príncipe de Gales. Además de ser la duquesa de Cornualles también es duquesa de Rothesay y condesa de Chester. Ella tiene tratamiento de Alteza Real y no lleva el nombre de princesa de Gales por respeto a la memoria de la primera esposa del príncipe, la fallecida Diana de Gales.

La duquesa de Cornualles, Camilla, y la princesa Anna. Foto: AFP

Desde el 9 de abril de 2021 es también duquesa de Edimburgo por derecho de matrimonio, al haber heredado Carlos dicho título tras la muerte de su padre, el príncipe Felipe de Edimburgo. El 6 de febrero de 2022, Isabel II anunció en un comunicado que Camilla de Cornualles ostentará el título de “reina consorte” cuando llegue el momento de que Carlos ascienda al trono.

