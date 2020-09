Emily Ratajkowski acusa al fotógrafo Jonathan Leder de agresión sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La modelo Emily Ratajkowski aprovechó un ensayo en primera persona que publicó en The Cut, de New York Magazine, para revelar que en 2012 fue víctima de una agresión sexual mientras trabajaba con el fotógrafo Jonathan Leder.



Ratajkowski detalló en el texto que el hecho ocurrió en mayo de ese año, cuando ella tenía 20 años y su representante pactó una sesión de fotos en la casa de Leder para una revista artística desconocida para ella.

Para ello debía viajar hasta Catskills (en el sureste del estado de Nueva York) y pasar la noche en la residencia del fotógrafo. Asimismo, el trabajo no sería remunerado, ya que la "ganancia" para la modelo sería la exposición que lograría.

Según relató Ratajkowski, la sesión incluyó fotografías primero en lencería y luego desnuda, y durante ella Leder le ofreció vino tinto para beber. En un momento, la maquilladora que estaba presente se retiró y la modelo quedó sola con el fotógrafo.

"Estaba muy, muy borracha", recordó Ratajkowski. "Tenía frío, tiritaba y estaba acurrucada debajo de una manta. Jonathan y yo estábamos en un sofá, y sentía la textura áspera de sus pantalones en mis piernas desnudas", agregó, según publicó La Vanguardia.

La modelo reconoció que lo que sucedió después está un poco borroso, pero aclaró que sí recordaba bien algunos hechos. "Recuerdo que sus dedos estaban dentro de mí", aseguró.

Ratajkowski reaccionó, agarró la muñeca de Leder y la alejó con fuerza. Sobresaltado, el fotógrafo se levantó y salió en silencio de la habitación, según el relato de la modelo, quien luego se fue a su habitación y al día siguiente regresó a su casa.



Consultado por el Daily Mail respecto a las acusaciones en su contra, Jonathan Leder aseguró que son "totalmente falsas" y agregó: "Me siento mal por ella porque está en un punto de su carrera en el que tiene que recurrir a tácticas como esta para ganar prensa y publicidad. Es vergonzoso".



El fotógrafo también criticó a New York Magazine por "publicar acusaciones tan sórdidas, de mal gusto y sin fundamente contra cualquier persona".

Esta es la primera vez que Ratajkowski habla sobre la agresión sexual que supuestamente sufrió a manos de Leder, aunque en 2016 se había referido a la sesión que había hecho con él, luego de que el fotógrafo anunciara que publicaría un libro con las imágenes.



De acuerdo el medio británico, en ese momento la modelo insistió que solo había dado su consentimiento para que las fotografías fueran publicadas en la revista para las que habían sido tomadas. No obstante, Leder aseguró que ella había firmado un documento que lo autorizaba a publicar las imágenes donde le pareciera conveniente.



La modelo explicó en The Cut que finalmente desistió de demandar a Leder, luego de que le aseguraran que el proceso sería muy costoso y que aunque el resultado le fuera favorable, quizás ni siquiera impediría la publicación del libro con sus imágenes, sino que solo lograría que parte de las ganancias por las ventas fueran para ella.