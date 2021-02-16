El desgarrador anuncio de la reina Isabel el día en que murió su hermana Margarita

Realeza

El martes 9 se conmemoró el 19° aniversario de la muerte de la princesa Margarita, la hermana menor de la reina Isabel II

la nación / gda

La relación entre la reina Isabel II y su hermana Margarita, quien falleció el 9 de febrero de 2002 a los 71 años, siempre fue muy estrecha.

En aquella fecha fatídica, la princesa sufrió una apoplejía durante la noche y murió a las 6.30 de la mañana, en el hospital King Edward VII, al que había sido trasladada de urgencia con problemas cardíacos.

Para anunciar el fallecimiento, el Palacio de Buckingham compartió las devastadoras palabras de Isabel, de acuerdo a la revista Hello!. “La reina, con gran tristeza, ha pedido que se haga el siguiente anuncio de inmediato. ‘Su amada hermana, la princesa Margarita, murió pacíficamente mientras dormía. Sus hijos, Lord Linley y Lady Sarah Chatto, estaban a su lado’”, decía la comunicación.

Luego, continuaba: “La princesa Margarita sufrió un nuevo derrame cerebral ayer por la tarde. Desarrolló problemas cardíacos durante la noche y fue trasladada del Palacio de Kensington al Hospital King Edward VII a las 2.30 am. Lord Linley y Lady Sarah estaban con ella, y la reina estuvo completamente informada durante todo el proceso. La reina Isabel, la reina madre y otros miembros de la familia real están siendo informados”.

El día después del anuncio, el príncipe Carlos también rindió homenaje a su “tía querida” en una conmovedora entrevista televisiva en la que dijo: “Este es un día terriblemente triste para toda mi familia, pero en particular, por supuesto, para la reina, mi mamá, y mi abuela, la reina madre. También para los hijos de la princesa Margarita, David y Sarah, y para los maravillosos amigos de mi tía que, como todos nosotros, la extrañan profundamente“.

El fallecimiento de Margarita tuvo lugar tres días después de haberse cumplido 50 años de la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Apenas siete semanas después de la muerte de su hermana menor, Isabel sufrió otra gran pérdida: la reina madre falleció el 30 de marzo de 2002, a los 101 años.