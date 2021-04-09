El deseo de la princesa Alexia de Holanda al que se negó la reina Máxima

Realeza

A los 13 años, la segunda en la línea al trono neerlandés quiso cumplir un deseo, pero se chocó con la negativa de sus padres

la nación / gda

Alexia ha causado algunos dolores de cabeza a la familia real holandesa, como aquella vez que la fotografiaron fumando o cuando se filtró un video en el que se la escucha insultar en la nieve después de perder sus bastones de esquí.

Dos años atrás, cuando Alexia tenía 13 años, la expresó encarecidamente a sus padres un deseo muy especial: poder participar del reality musical de televisión The Voice Kids, pedido al que Máxima debió negarse rotundamente.

Así lo afirma Marc van der Linden, uno de los periodistas especializados en realeza de Holanda, que también asegura haber visto un video de la princesa cantando un tema de Alicia Keys. Al escucharla, el cronista alabó su talento musical y dijo que tanto Alexia como Amalia tienen excelentes dotes musicales.

El año pasado, de hecho, se armó un alboroto tremendo cuando circuló por las redes un video de TikTok en el que Alexia y sus amigas cantando una canción con frases polémicas y palabras poco apropiadas para una princesa.

El tema en cuestión, “In the party”, de la cantante Flo Milli, que incluye en sus letras insultos y una manera despectiva de referirse a las personas afrodescendientes.

Cuando Guillermo y Máxima encontraron el clip, el Servicio de Información del Palacio tomó cartas en el asunto e hizo desaparecer todo rastro del video en Internet.