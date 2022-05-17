El desagradable comportamiento del príncipe Andrés que escandalizó a su anfitriona

REALEZA

Según el nuevo libro sobre la familia real británica, el hecho ocurrió en 1993, cuando el duque de York fue invitado a una propiedad de Sunnylands, Palm Springs, California.

LA NACIÓN/ GDA

La nueva publicación sobre la família real británica, llamada The Palace Papers: Inside the House of Windsor - The Truth and Turmoil (Los papeles del palacio: Dentro de la casa de Windsor. La verdad y el caos), se publicará en junio, pero ya da qué hablar.

El libro promete desempolvar nuevos escándalos sobre sus miembros y entre ellos, se afirma que, en 1993, el príncipe Andrés se encerró en una habitación privada de un campo de golf para ver pornografía durante dos días seguidos en televisión por cable.

El duque de York se encerró dos días enteros en su habitación para mirar pornografía.

De acuerdo con la nueva publicación, el duque de York tuvo este comportamiento cuando fue invitado a una propiedad de Sunnylands, Palm Springs, California. El libro cuenta que su anfitriona, Lee Annenberg, esposa del exembajador de Estados Unidos en el Reino Unido, se escandalizó cuando se enteró de las actividades del príncipe en su campo de golf.

La autora, Tina Brown, exeditora de Vanity Fair, cuenta en su trabajo que “el duque siempre fue tan hipersexual como un adolescente que se ‘come’ a las mujeres con los ojos”. El hecho sucedió un año después de separarse de su esposa Sarah Ferguson.

La publicación agrega que su difunto amigo, el pedófilo Jeffrey Epstein, solía denominarlo como “idiota útil”, debido a que consideraba que un miembro de la realeza siempre es un potente imán en el extranjero. “En privado, Epstein le dijo a la gente que Andrew era un idiota, pero, para él, útil. Un alto miembro de la realeza, incluso si está contaminado, siempre es un potente imán en el extranjero”, escribió Brown en el libro.

Hace unos meses, Virginia Giuffre, que lo denunció ante la justicia estadounidense por abuso sexual cuando ella tenía 17 años, aceptó un acuerdo extrajudicial mediante el pago de más de US$ 12 millones. De esta manera, el príncipe evitó enfrentarse a un juicio en EE.UU, a pesar de que él sostiene su inocencia y niega todas las acusaciones.

Por otro lado, el trabajo, en el que no se salva nadie de la familia real, cuenta que el príncipe Andrés sigue siendo el hijo favorito de la reina a pesar de su desafortunado comportamiento, tanto financiero como sexual.

Brown cuenta que el duque de York suele tratar con desprecio a su exesposa Sarah Ferguson. Según una horrible anécdota descrita en la publicación, en 2015 un empresario de medios estadounidense se reunió con Sarah en su casa mientras Andrew estaba almorzando. El príncipe, despectivo, le preguntó al hombre: “¿Qué estás haciendo con esta vaca gorda?”.

De acuerdo con el libro de Tina Brown, el príncipe Andrew suele tratar con desprecio a su ex esposa.

The Palace Papers es la continuación del anterior libro de la autora, publicado en 2007, The Diana Chronicles. Sus páginas revelan lo sucedido con la familia real después de la muerte de la princesa (en un accidente de auto en París) hasta la actualidad.

La publicación detalla los siguientes 25 años de la vida de todos los miembros de la familia real e incluye también los destinos del príncipe William con Kate Middleton y del príncipe Harry con Meghan Markle.