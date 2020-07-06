Documental explora los escándalos que rodearon a la Familia Real Británica

Realeza

La serie producida por CNN explora todos los escándalos que rodearon a la familia Windsor a lo largo de la historia.

EFE

Meghan Markle ha provocado el último escándalo de la casa real británica, pero la familia Windsor está más que acostumbrada a ser el foco de atención, como cuenta una serie documental The Windsors: Inside the Royal Dinasty.

La serie comienza con Eduardo VIII abdicación en diciembre de 1936, tras menos de un año en el trono, por amor a una estadounidense divorciada, Wallis Simpson, supuso el primer quebradero de cabeza del siglo XX para la casa real británica y fue el inicio de unas décadas convulsas de las que siempre ha sabido recuperarse.

Es una producción de la CNN, distribuida por la BBC, que mezcla imágenes de archivo con testimonios de expertos como el historiador Ed Owens, los biógrafos Ted Powell, Sally Bedell Smith o Anne Sebba y descendientes de personajes clave en la historia de los Windsor.

Es el caso de India Hicks, nieta de Lord Louis Mountbatten, o Nicholas Soames, nieto de Winston Churchill. Una serie de testimonios que aportan un punto de vista que es la cara menos glamurosa de la historia que cuenta la popular serie "The Crown".

En sus seis episodios, narrados por la actriz Rosamund Pike, "Los Windsor: una historia de poder y escándalos" hace un recorrido por los personajes que han marcado la evolución de la casa en los últimos cien años y muestra detalles poco conocidos de la personalidad de los protagonistas.

En el primer capítulo se puede ver lo que supuso la abdicación de Eduardo VIII, que había subido al trono tras la inesperada muerte de su padre, Jorge V, y que era en aquel momento el miembro más popular de la Casa de Windsor, el nombre más británico que se eligió para sustituir al original de Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Eduardo, como príncipe, recorrió el mundo entero en una campaña promocional de su familia. E incluso participó en la I Guerra Mundial en contra de la opinión de su padre. Todo ello le hizo ganar una inmensa popularidad que se vino abajo cuando decidió abandonarlo todo para casarse con Wallis Simpson, algo que le importó poco, como queda reflejado en la serie.

Su abdicación provocó otro movimiento inesperado, la entronización de su hermano Jorge, más conocido como Bertie, un hombre tímido y tartamudo al que en el cine interpretó Colin Firth en "El discurso del rey".

A Jorge VI está dedicado el segundo capítulo de la serie, mientras que el tercero se centra en su hija mayor, Isabel, desde que fue proclamada reina a los 27 años. Una entrega en la que también tiene protagonismo su hermana Margarita, por su relación con el divorciado Peter Townsend.

El cuarto episodio está dedicado al príncipe Carlos, a su relación con Camilla Parker Bowles y a su matrimonio con Diana Spencer, que ya convertida en todo un icono, como Lady Di, es la protagonista del quinto capítulo.

La serie se cierra con una sexta entrega dedicada al futuro de la monarquía tras el anuncio de los Duques de Sussex de retirarse como miembros activos de la familia real. Desde su boda en 2018, el príncipe Harry y Meghan Markle han centrado toda la atención mediática por encima del resto de la familia real.