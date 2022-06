La dinastía de millones: ¿Quién es actualmente la Kardashian más rica?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gracias a sus polémicos momentos, escándalos amorosos y a las 20 temporadas de la serie que documentó su rutina, Keeping Up with the Kardashians, la familia Kardashian Jenner es quizás una de las más conocidas en el mundo de las celebridades.

Robert Kardashian, abogado estadounidense que se hizo conocido por defender al jugador de futbol americano O. J. Simpson, acusado de asesinar a su esposa Nicole; y Kris Jenner, cuyo apellido en ese entonces era Houghton, estuvieron casados de 1978 a 1990. De su matrimonio nacieron Kourtney, Kim , Khloé y Rob Kardashian. Pero, después de divorciarse, Kris volvió a contraer nupcias con el entonces atleta Bruce Jenner —ahora Caitlyn Jenner —, y sumó dos integrantes más a su familia: Kendall y Kylie Jenner.

Kris Jenner (US$ 190 millones)

Es conocida por ser la matriarca del clan Kardashian Jenner, además de que es la encargada de administrar la carrera de sus hijas, la empresaria tuvo gran influencia en la creación del reality sobre la familia en 2007, el cual, además de ser un acceso directo a la vida y rutina de sus integrantes, representó un gran beneficio económico para todos.

También celebridades como Kim Kardashian y su madre Kris Jenner

Gracias a que el reality estuvo 14 años al aire, de su papel como manager y en cierta parte influencer, el patrimonio de Kris Jenner es de US$ 190 millones, aproximadamente. Pero, ¿cuál de sus hijas posee actualmente la mayor cantidad de dinero?

Kim Kardashian (US$ 1.800 millones)

De acuerdo con Forbes, actualmente Kim Kardashian es la hermana que tiene más dinero, sumando US$ 1.800 millones entre negocios y redes sociales. ya superó a la menor de todas, Kylie Jenner. Antes de ser una aclamada socialité, Kim, exesposa del cantante Kanye West y actual novia del comediante Pete Davidson, trabajaba como estilista y asistente en Hollywood, siendo Paris Hilton una de sus principales clientas.

Kim Kardashian en la Met Gala 2022. Foto: AFP

Pero la mayor parte de su fortuna la obtuvo gracias a su participación en su reality familiar; también sumó grandes cifras gracias al juego para celulares "Kim Kardashian: Hollywood", el cual se trataba de estilizar y seguir la historia de una Kim Kardashian animada.

Se dice que por sus publicaciones en Instagram la empresaria recibe más de US$ 300 mil, aunque también le ha dado más importancia a sus negocios, entre los que destaca su marca de ropa interior "Skims", su línea de belleza "KKW Beauty" y su más recientemente lanzamiento "Skkn", línea dedicada al cuidado de la piel.

Kylie Jenner (US$ 900 millones)

Durante el año 2020 al ser considerada la multimillonaria más jóven en la historia, Kylie protagonizó una portada en la revista "Forbes", sin embargo, luego de una investigación, la revista comunicó que habían recibido cifras falsas y por lo tanto, se retractaba de dicha publicación.

Gracias a esa confusión existía duda sobre el verdadero patrimonio de Kylie, pero Forbes la coloca, en este año, como dueña de un patrimonio de US$ 900 millones. Al igual que el resto de su familia, Kylie obtuvo significativas ganancias de su reality y aunque no se dedicó de lleno al modelaje como su hermana Kendall, también ha protagonizado algunas portadas de revista y ambas lanzaron una aplicación móvil de paga en la que brindaban consejos.

Foto: Instagram

Aunque desde 2015 su principal negocio es la empresa Kylie Cosmetics, la cual poco a poco ha creado diversos productos de belleza, desde labiales, paletas de sombras e iluminadores. La empresa ganó popularidad gracias al famoso 'lip kit', un dúo de labial y delineador para conseguir los icónicos labios de Kylie.

Según diferentes cifras, Kylie Cosmetics generó poco más de US$ 175 millones entre 2018 y 2019, aunque actualmente sus ganancias han disminuido a raíz de que Kylie vendió la mitad de la empresa a Coty Inc por 600 millones de dólares y por la competencia en el mercado.

Kourtney Kardashian (US$ 65 millones)

La hermana mayor de las Kardashian cuenta con un patrimonio de US$ 65 millones, según Forbes, cifra que ha acumulado gracias a su participación en "Keeping Up with the Kardashians", con el cual ganaba más de US$ 4 millones por temporada.

Aunque era gran fuente de sus ingresos, Kourtney, quien mantuvo una relación intermitente con Scott Disick y con quien procreó a sus tres hijos: Mason, Penelope Scotland y Reign, decidió dejar de participar en dicho programa, lo que provocó que la familia comenzará a pensar en finalizarlo.

Travis Barker y Kourtney Kardashian en la 94 edición de los Premios de la Academia. Foto: AFP

Además de eso, Kourtney tiene patrocinios mediante redes sociales, de los cuales gana aproximadamente 250 mil dólares y actualmente tiene un blog llamado "Poosh" de estilo de vida.



Khloé Kardashian (US$ 50 millones)

Khloe Kardashian en la MET Gala 2022. Foto: AFP

Además de su aparición en el reality principal de su familia, la socialité también tuvo uno llamado "Khloé & Lamar", el cual se basaba en mostrar la vida matrimonial que compartía con el exjugador de baloncesto, Lamar Odom, que le permitió establecer su patrimonio. Pero Khloé también es conocida por su trabajo como presentadora en el programa "Desafía tu cuerpo", en el que brinda sus consejos y la experiencia que tiene al bajar de peso.

De igual forma, ha conseguido establecer su marca de jeans y prendas de mezclilla "Good American" para cuerpos curvilíneos.



Kendall Jenner (US$ 45 millones)

Finalmente está Kendall Jenner, quien a sus 26 años posee un patrimonio de US$ 45 millones, los cuales en su mayoría son gracias a su trabajo como modelo de diferentes marcas, como Calvin Klein, marca de la que es embajadora, Chanel, Givenchy, Tommy Hilfiger, Fendi, Bottega Veneta, Balmain y Victoria Secret.

La modelo fue considerada por "Forbes" durante 2017 como la mejor pagada en su industria y gracias a su renombre, es común verla en varios desfiles durante las semanas de la moda. Pero Kendall también incursionó como empresaria al lanzar su marca de tequila "818", misma por la que ha recibido críticas acusándola de apropiación cultural.

Kendall Jenner

Aunque hasta el momento no ha desistido y la bebida es promocionada en grandes eventos como el Festival Coachella o en las cuentas de Instagram de sus hermanas.