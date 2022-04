Kim Kardashian reunió varias supermodelos en la campaña de su marca de ropa interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kim Kardashian revolucionó el ambiente con su nueva campaña de ropa interior "SKIMS". Es que la exesposa de Kanye West contrató varias supermodelos como Heidi Klum, Tyra Banks, Candice Swanepoel y Alessandra Ambrosio para que sean parte de la campaña de su colección "Fits Everybody".

Sabemos que los negocios de las hermanas Kardashian - Jenner son liderados por Kris Jenner, quien está en el centro de los emporios que sus hijas, influencers y socialités estadounidenses, han lanzado al mercado.

La 'momager' aumentó experiencia como gerente empresarial gracias a que siempre estaba presente en los acuerdos de patrocinio de Caitlyn Jenner (su exesposo antes llamado Bruce) antes del escándalo de video sexual de Kim, en 2007.

Y, esta vez, volvió a meter un gol comercial.

Candice Swanepoel, de 33 años, y Alessandra Ambrosio, de 40, alcanzaron el punto más alto de la fama en su carrera como modelos al ser dos de los 'angelitos' más importantes de la marca de lencería "Victoria Secret".

Por su parte, la alemana Heidi Klum, de 48 años, comenzó su carrera como supermodelo en las pasarelas de los años 90, cuando también desfilaban Cindy Crawford y Naomi Campbell. Luego, ocupó la portada de la legendaria "Sports Illustrated" y más tarde también se sumó a las filas de "Victoria's Secret".

"Está bien, se suponía que yo no debía estar en esta campaña de SKIMS, pero me detuve y brinqué porque era demasiado icónica. Presentamos a Tyra, Heidi, Alessandra y Candice con nuestra exclusiva colección SKIMS Fits Everybody", escribió Kim Kardashian en su publicación de Instagram.

Para todos los que aún ponen en duda el talento de las Kardashian, acá les dejamos un dato: la marca "Skims" acaba de duplicar su valor a 3.2 mil millones de dólares y ya superó a sus competidores en el mercado minorista de ropa interior y fajas. De acuerdo con "South China Morning Post", la línea "Skims x Fendi" se agotó en 60 segundos con una línea fabricada exclusivamente para el equipo de Estados Unidos en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio, lo que le dejó tan solo un millón de dólares de ganancias totales ¡en un minuto!.

Kim Kardashian, a través de un comunicado oficial de "SKIMS", señaló que eligió a las cuatro supermodelos "para protagonizar la campaña que muestra la fuerza, la energía y el encanto eterno de las modelos con imágenes que reflejan los legados perdurables del grupo". Además, se especifica que el lanzamiento pretende "saludar a las mujeres fuertes y poderosas, destacando el prestigio del colectivo de alta moda en prendas moldeadoras que hacen que todas las mujeres se sientan como íconos".