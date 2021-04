En el Día Internacional del Beso, conocé como besan las personas según su signo zodiacal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una jornada que nació gracias a un concurso que se realizaba cada año en Tailandia. Ekkachai y Laksana Tiranarat, de Bangkok, pasaron 58 horas, 35 minutos y 58 segundos besándose y alcanzaron el récord del beso más largo del mundo (2013). La dupla se superó a sí misma, porque en 2011 permanecieron 46 horas, 24 minutos y 9 segundos besándose, sin despegarse el uno del otro.

El día es propicio para hablar de besos, porque no todos besamos igual. Ahí radica la magia de ese momento aunque el horóscopo, podría dar pista sobre buenos y malos besadores.

Qué tan bien besa cada signo

Aries. Suele gustarles tener el control total de la situación y ser muy enérgicos a la vez. Desean una sólida demostración de interés en ese momento y canalizan toda su energía en un beso apasionado.



Tauro. Aman la sutileza y son muy sensuales, prefieren dar besos largos y memorables. Besan de manera cálida, sincera y de corazón, aunque a veces pueden dejarse llevar tanto que solo desean seguir.



Géminis. Suelen divertirse al momento de besar. Son muy observadores y detallistas, por lo que no es extraño que interrumpan los besos con esbozos de sonrisas mientras mencionan algo sobre el momento.

Cáncer. Sus besos son cálidos, cariñosos y llenos de amor. No tiene problema alguno en mostrar sus sentimientos a través de estos instantes de pasión, de tal manera que sus besos son muy difíciles de olvidar.



Leo. Son, por definición, románticos y divertidos. Además, son muy confiados y se hacen valer por sus encantos. No tienen restricciones y esto se traduce en uno de los besos más salvajes del horóscopo.



Virgo. Puede que sean uno de los signos más tímidos del zodiaco, algo que se refleja en la sutileza de sus besos. Pero no se confundan, los Virgo solo besan con lo más profundo de su alma.

Libra. Les encanta dar, pero también recibir. Si tu pareja es Libra, lo más probable es que requiera los mismos besos apasionados que te da a ti.



Escorpio. Quienes se rigen bajo este signo, tienden a saltarse la parte de los besos para ir directamente al grano. Ojo, ese exceso de pasión no es algo necesariamente negativo.



Sagitario. Sus besos son tan increíbles que sin duda te sorprenderán. Son impulsivos y espontáneos, por lo que dan la impresión de siempre querer más y más. Con un Sagitario no hay pierde.

Capricornio. En el preciso instante en que besás a un Capricornio, te darás cuenta casi que querrás tener ese intenso momento de alivio durante todos los días de tu vida. Así de placentero puede resultar.



Acuario. Aquellos nacidos bajo este signo tienden a mantener sus ojos abiertos mientras besan. Esto no es tan malo: es un indicador de que Acuario besa poniendo toda la atención sobre su pareja.



Piscis. De larga duración, sus besos parecen de ensueño. Así podríamos definir a los besos que dan los Piscis, quienes también se caracterizan por ser románticos, soñadores y apasionados.



