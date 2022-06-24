Detalles del vestido de la princesa Charlotte que llamaron la atención en una nueva foto

REALEZA

En una imagen publicada por los duques de Cambridge, puede verse a la princesa con la prenda que llamó la atención al mezclar la tradición con una nueva tendencia de los royals.

LA NACION/ GDA

Los duques de Cambrigde no quisieron dejar pasar desapercibido el festejo del día del padre en el Reino Unido –que coincide con el cumpleaños del príncipe William– y publicaron una tierna imagen del duque con sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

La postal, seguramente captada por Kate que es una aficionada a la fotografía, muestra a William con sus niños durante a Jordania, destino elegido el año pasado para vacaciones secretas. Una región que Kate Middleton conoce bien ya que allí pasó parte de su infancia. En la imagen, un detalle llamó la atención a los medios y a sus seguidores.

La imagen que los duques de Cambridge publicaron por el día del padre.

El vestido de la princesa Charlotte, un modelo de Mango que es de la temporada pasada pero puede encontrarse en el outlet de la marca a solo 11,99 euros. En el retrato, ella aparece sonriente con su prenda a cuadros blanco y azul marino con volados, escote recto con canesú de punto smock y largo midi.

La niña viene pegando el estirón y empieza a dejar de lado los vestidos de lazos para cambiar su estilo hacia algo más juvenil. En esta ocasión, llevó un diseño que, con algunos arreglos, podría perfectamente usar su madre.

Con este estampado, Charlotte continúa la tradición por el gusto de los cuadros vichy que tanto Kate Middleton como su abuela, la princesa Diana, han utilizado en diferentes oportunidades. Un diseño clásico al que se le suma la nueva tendencia de los royals: los vestidos bordados con punto smock o nido de abeja.

Cuáles son los intereses de la princesa Charlotte

Nacida el 2 de mayo de 2015 en la maternidad privada Lindo Wing del St Mary’s Hospital en Paddington, un barrio ubicado en el centro de Londres, la princesa llegó al mundo con casi cuatro kilos. Charlotte es la cuarta en la línea de sucesión al trono después de su abuelo, el príncipe Carlos; de su padre, el príncipe William y de su hermano, el príncipe George.

La princesa y su hermano mayor asisten a la escuela privada Thomas’s Battersea en Londres, que cuesta treinta mil dólares al año por alumno. Y, con solo siete años, parece tener múltiples intereses: toma clases de ballet, monta a caballo y le encanta meter las manos en la masa mientras prepara pizzas caseras con su madre Kate.

Todos dicen que Charlotte tiene un gran parecido a su padre y, aunque no suele aparecer en público a menudo, salvo en ocasiones especiales, este año fue vista en tres oportunidades. En marzo, fue fotografiada en el memorial de su bisabuelo, el príncipe Felipe, que se realizó en la Abadía de Westminster.

En abril, se la pudo ver el domingo de Pascua caminando hacia los servicios religiosos en Windsor junto a sus padres y a su hermano, el príncipe George. Y hace apenas unas semanas, la vimos durante los festejos del Jubileo de Platino de su bisabuela, la reina Isabel.