Esta cuenta de Instagram te muestra a las celebridades sin filtro

Todos alguna vez hemos recurrido a los efectos de Instagram o a alguna app para poder editar nuestras fotos, pero aunque muchos lo podemos negar, hay otra parte de las personas que sí pueden aceptar este hecho que es muy popular en las redes sociales.

Una buena foto, una pose perfecta y el efecto ideal siempre son las tres partes que necesitan una instantánea en Instagram para lograr una cantidad increíble de likes. Pero, ¿qué pasa detrás de los filtros?

Si pensabas que tus celebridades favoritas se ven todos los días como en su feed de Instagram, te decimos que hay una cuenta que te muestra cómo lucen realmente, sobre todo, aquellos que más abusan de los filtros.

Celeb Before After (“Celebridades antes y después”, en inglés) es la cuenta de Instagram que se dedica a comparar fotografías antiguas de famosos con imágenes actuales. En dicho perfil, se reúnen fotos de cantantes, actores, modelos y otras personalidades del mundo del espectáculo, en el que se realiza un acercamiento a sus rostros para comprar al detalle.

En la cuenta hay fotografías de celebridades de todas las edades. Por ejemplo, hay comparaciones de Harry Styles, Miley Cyrus, Blake Lively y Jennifer Lopez, entre otros.

Además de los acercamientos a los rostros que hacen a miembros de la farándula internacional, esta cuenta de Instagram tiene una sección llamada “Instagram vs. Reality”, la cual trata de demostrar los pequeños detalles que las celebridades han cambiado con los filtros de Instagram, desde arrugas, manchas en la piel hasta sonrisas.



Si lo que viste te dejó sorprendida, es mejor que te prepares, pues aquí tenemos algunas de las fotos y nosotras nos hemos quedado con la boca abierta.



Kylie Jenner luce increíble en su campaña donde anuncia su colaboración con Dr Seuus, pero aunque sabemos que esta fue una de las colecciones más esperadas del año, esta cuenta de Instagram nos muestra lo que hay detrás de estos filtros de Instagram y la edición de video.

Kris Jenner es una de las mujeres más poderosas de la farándula americana, pero aunque sabemos que la matriarca del clan Kardashian-Jenner se ha hecho unos arreglos estéticos. esta cuenta de Instagram nos enseña cuales han sido con el paso del tiempo.

Taylor Swift es una de las celebrities que por años nos ha hecho cantar y tararear sus canciones en todo momento, pero aunque nadie pone en duda su carrera y talento musical, el paso del tiempo es muy notorio y Celeb Before After, tiene el recuento de que la vida la ha tratado bien.

Alguien que una vez abusó de los filtros de Instagram es la mamá de Chris Brown y esta cuenta tiene la foto con y sin filtro donde es más que evidente el efecto.

Otra de nuestras celebrities favoritas en esta cuenta es Justin Bieber

y aunque hace unos 10 años todas teníamos un poster de él en nuestras casas, el tiempo y los excesos han pasado una factura en la piel de Justin.



Aunque el paso del tiempo es algo que no podemos detener, es fundamental tener una rutina de cuidado del rostro que siempre nos ayude a hidratar y sobre todo a cuidar nuestra dermis. Puede que nosotros no estemos expuestos a esta cuenta, pero siempre es ideal cuidar tu piel para que las comparaciones con fotos pasadas no te dejen en shock.