¿Cuáles son los nombres secretos que usa la realeza británica?

Realeza

Todos los apodos clave para referirse a la muerte de algún royal son el nombre de un puente por lo sencillo del concepto. El de la reina es "Puente de Londres"

la nación / gda

La realeza tiene sus propias normas, tradiciones y protocolos. Por lo tanto, no sorprende enterarse de que cada miembro de la monarquía británica tiene un apodo clave para que manejen los agentes de seguridad en sus compromisos públicos con el objetivo de que, en el caso de que la red esté filtrada, no puedan reconocer de quiénes están hablando.

Sin embargo, las contraseñas van más allá de las personas y señalan también su muerte como para que las noticias íntimas puedan compartirse antes en secreto entre los miembros de la familia.

De hecho, en la cuarta temporada de The Crown, podemos enterarnos del lenguaje secreto que utilizarían en el caso de la muerte del príncipe Carlos. En el episodio que cuenta el accidente de esquí que Carlos tuvo en 1988 se escucha a uno de los agentes de seguridad decir "Operación Puente Menai", lo que significó en ese momento que habían dado por muerto al príncipe de Gales.

Menai es un puente colgante en Gales, de ahí que su apodo tenga sentido. En el caso de las muertes, todos los apodos se refieren a un puente debido a la simplicidad del concepto.

La reina

La reina tiene varios nombres clave según las circunstancias. Cuando sale de casa es de suma importancia para la policía y el ejército mantenerla a salvo -tiene 94 años-. Todos los miembros de seguridad en estos casos saben que Isabel se convierte en Sharon o más simple todavía una simple "S".

En el caso de que estén hablando de la muerte, la reina tiene el nombre en clave más poderoso de todos: Operación Puente de Londres. El secretario privado de la Reina será el responsable de informar a las personas del círculo íntimo de la corona y de poner en marcha el protocolo planificado, declarando que "el Puente de Londres está caído".

El príncipe Felipe

Cuando muera el duque de Edimburgo, que este año cumple 100, la referencia utilizada para la organización de su funeral será Operación Forth Bridge. El Forth Bridge real es un puente en Edimburgo, Escocia, y como él es el Duque de Edimburgo, le han dado un puente a la altura.

El duque y la duquesa de Cambridge

Si bien William y Kate no tienen nombres en clave de funeral, sí tienen un alias que usan cuando se van de vacaciones o en giras reales. Haciendo que suenen un poco más sencillos que un duque y una duquesa, se les conoce como Daphne Clark y Danny Collins. Los dos nombres tienen las iniciales "DC", que por supuesto significan Duke / Duchess of Cambridge.

Príncipe Harry y Meghan Markle

A pesar de que ya no son miembros activos de la Familia Real, el Príncipe Harry y Meghan tenían nombres en clave antes de irse. Eran Davina Scott y David Stevens.