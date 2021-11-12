¿Cuál es la incómoda costumbre navideña de la familia real británica que Isabel obliga a cumplir?

Realeza

De acuerdo con una experta en realeza, todos los invitados a las celebraciones navideñas en Sandrigham deben pesarse antes y después de comer

la nación / gda Foto: Archivo

¿Qué será más incómodo? ¿Sentirse demasiado lleno después de la cena navideña o ser obligado a pesarse para quedar en evidencia? Al parecer, los miembros de la realeza británica están obligados a las dos cosas.

Sí, se trata de una regla de la reina Isabel, que propone a todos sus invitados sacarse los zapatos y pesarse en una antigua balanza. La información se remonta a 2018 cuando la experta en realeza, Ingrid Seward, le dijo a la revista Grazia que en las celebraciones navideñas reales se les solicita a todos los invitados que se pesen antes y después de comer.

Aparentemente, esto es para garantizar que todos hayan sido bien alimentados. Según los informes, la tradición se remonta a principios del siglo XX cuando el rey Eduardo VII estaba en el trono.

Además, otra tradición debe cumplirse en estas celebraciones: los invitados deben entrar al comedor por orden de importancia respecto del lugar que ocupan en la línea de sucesión al trono. Así, se estima que los últimos en pasar por la balanza serían el príncipe Carlos y su mujer Camilla, la duquesa de Cornualles.

Se cree que la familia real primero come pavo mientras y que al día siguiente se deleita con un té de la tarde que incluye una enorme torta helada. Para bajar toda esta comida, luego, los invitados dan un paseo por la finca de Sandrigham antes de disfrutar de otra suculenta cena al finalizar el día navideño.

Reposo antes de Navidad

La reina es como los niños: le encanta celebrar Navidad. De acuerdo con una fuente del palacio de Buckingham, la soberana británica ha cancelado con pesar varios compromisos oficiales por consejo de sus médicos, pero solo lo hace para poder estar bien durante las celebraciones navideñas. Si bien los festejos fueron cancelados el año pasado por la pandemia, este año la monarca tiene la intención de hacerlos cueste lo que cueste.

“Este año, más que nunca, es increíblemente importante para su majestad estar rodeada de sus seres queridos”, dijo la fuente al Mirror y agregó: “Isabel está totalmente comprometida con recibir a todos, ya que espera recuperar su salud completa en las próximas semanas”.

Este tiempo de descanso le permitirá aprovechar al máximo las celebraciones navideñas este año, especialmente, luego del fallecimiento de su esposo, el príncipe Felipe, en abril. “Su majestad está descansando bajo las órdenes de los médicos con la intención de poder disfrutar plenamente de la compañía de su familia extendida durante el período de vacaciones”, agregó la fuente. “Después de verse obligada a cancelar una serie de compromisos, la reunión familiar será el remedio perfecto”, continuó.

Entonces, la reunión de Sandrigham se realizará como tantos otros años anteriores a la pandemia con toda la familia reunida. Lo que no se sabe es si los duques de Sussex participarán de las celebraciones. Desde hace unas semanas circulan rumores de que tenían la intención de viajar a Londres en Navidad para presentar a la bebé Lilibeth a su familia británica, pero los expertos en realeza no parecen estar tan seguros.