Las contradicciones de la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry protagonizaron una explosiva entrevista con Oprah Winfrey, que generó inquietud y malestar en el Palacio de Buckingham. Durante las dos horas que duró la nota, Meghan aseguró que nunca investigó en internet a Harry, ni a la familia real, antes de iniciar la relación con el hijo de Lady Di, pero los medios especializados en la realeza cuestionaron estas versiones y salieron al cruce de la actriz.

En la extensa entrevista con Oprah, los duques Sussex dieron a conocer una serie de hechos y situaciones que ahora son de dominio público y que se contradicen con las versiones oficiales anteriores de la historia, incluso algunas de ellas contadas por los mismos protagonistas.

¿Meghan estaba obsesionada con la monarquía?



Meghan manifestó que no había buscado nada sobre su esposo ni su familia en internet y que no sabía lo que suponía formar parte de la corona. Sin embargo, en la biografía de la pareja, Finding Freedom, se dice que antes de su primera cita, ambos “hicieron los deberes”. Aunque ellos aseguraron que no habían intervenido en la escritura del libro, los autores señalaron que está muy bien documentado y que recurrieron a fuentes muy cercanas a ellos para escribirlo sin faltar a la verdad.

En tanto, los amigos de la duquesa se habían referido en su momento al supuesto desconocimiento de la actriz sobre la monarquía británica: revelaron que Meghan estaba fascinada por ese mundo en su juventud. Ninaki Priddy, la dama de honor de la actriz en su primera boda con el productor Trevor Engelson, dijo que su amiga siempre estuvo encantada por la familia real y que quería ser la nueva Lady Di.

La queja del príncipe ante el retiro de los fondos de la corona



El príncipe Harry sostuvo que su padre, el príncipe Carlos, le había retirado su sustento pero, conforme a la versión oficial, cuando el matrimonio se separó de la corona a principios de 2020 lo hicieron con el argumento de que querían ser económicamente independientes. Así lo recalcaban en el comunicado firmado por los mismos duques de Sussex cuando anunciaron que se alejaban de la realeza. Por protocolo, una vez que finalizaron los deberes como miembros de alto rango, los Sussex dejaron de tener derecho a ciertos beneficios financieros que sí tenían con su estatus anterior dentro de la monarquía.



No obstante, el príncipe de Gales difiere con las acusaciones de su hijo. La prensa británica también afirmó que el futuro rey se sintió “decepcionado” por las declaraciones de Harry, ya que “hizo todo lo posible para asegurarse que recibieran apoyo financiero”.

La falta de seguridad



Una de las quejas de los duques radica en la falta de seguridad durante las 24 horas por parte de la corona. Sin embargo, según lo que sostienen los medios británicos, ser miembro de la familia real no otorga este beneficio los siete días de la semana. Citan así el caso de las princesas Beatriz y Eugenia, cuya seguridad no depende del Estado y que, en muchos casos, solo es asignada en caso de eventos especiales a los que deban concurrir.

Archie no es príncipe por prejuicios raciales



La pareja sostuvo que a su hijo se le ha negado un título por cuestiones raciales, pero recientemente salió a la luz una ley de 1917 que indica qué títulos pueden ostentar los familiares de la reina Isabel II. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, que en mayo cumplirá dos años, no es heredero directo al trono ni hijo del heredero, como sí lo son el príncipe William y sus tres hijos.



De acuerdo con las reglas establecidas por la monarquía británica, Archie no es un príncipe real todavía, sino que lo será cuando Carlos (su abuelo) se convierta en rey. Si bien los protocolos señalan que los hijos y nietos de un rey o reina tienen el derecho automático al título de Alteza Real, Archie es el bisnieto de la monarca, por lo tanto no nació con ese título.

Silenciada y aislada



A lo largo de la entrevista, Markle aseguró haber estado aislada y silenciada desde que se fue a vivir con el príncipe Harry en 2017 hasta principios de 2020, tiempo en que vivió en el Palacio de Kensington. Según dijo la actriz, no tuvo acceso a su pasaporte, licencia de conducir y llaves de su auto en todos esos años. “No podés simplemente irte. Cuando me uní a esa familia, esa fue la última vez, hasta que llegamos aquí (Estados Unidos), que vi mi pasaporte, mi licencia de conducir y mis llaves“, expresó.



No obstante, en los tres años que formó parte de la corona, Meghan visitó al menos 10 países como turista, algunas veces en compañía de su marido o sola. Fue el caso de sus viajes a Nueva York, Ibiza, Italia y Ámsterdam, entre otros.

La discusión de Meghan y Kate Middleton antes de la boda



La duquesa de Sussex hizo referencia a la discusión que mantuvieron ella y Kate Middleton, esposa del príncipe William, pocos días antes de la boda. Sin embargo, hasta ahora se pensaba que había sido la duquesa de Cambridge quien había terminado llorando, pero la versión de Markle es opuesta a lo que trascendió en los medios. Según dijo la esposa del príncipe Harry, Kate la hizo llorar a ella e incluso se disculpó mandándole flores y una nota.