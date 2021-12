"Chau, chau, adiós”: ¿qué parejas de famosos se separaron en este 2021?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El amor sino se alimenta se termina y esto le sucedió a algunas parejas del espectáculo que terminaron este año el uno sin el otro.

Algunos causaron sorpresa y otros ya se esperaba en cualquier momento su ruptura. ¡Mirá!

1- Camila Cabello y Shawn Mendes



Adiós a una pareja perfecta. En este 2021 una de las parejas que se consideraba que podía llegar al altar se dijo: “adiós”. Shawn Mendes y Camila Cabello, estrellas del pop y dúo sin igual, anunciaron su separación. El pasado 17 de noviembre hicieron público que ponían fin a sus dos años de relación.

2- Bill y Melinda Gates



Se les acabó el amor de tanto usarlo. Ocurrió en junio pasado, de forma inesperada, y tras 27 años de matrimonio. “Después de mucho pensarlo y mucho trabajo en nuestra relación, hemos tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio”, expusieron en un comunicado los Gates.

3 - Karol G y Anuel



Rompieron el corazón de miles de seguidores tras confirmar que ya no estaban juntos. Fue en abril cuando la pareja comunicaba a través de un live en Instagram que su relación llegaba a su fin por acuerdo mutuo: “Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos…la realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo”, afirmó el cantante visiblemente emocionado. Y, aunque actualmente existen rumores de una posible reconciliación, la pareja continúa oficialmente separada.

4 - Iker Casillas y Sara Carbonero



También en el mes de abril, esta otra pareja comunicó su divorcio. Una noticia que causó sorpresa tras una relación de más de 10 años y dos hijos, fruto de su amor. Eso sí, la pareja terminó en buenas condiciones y asegura mantener una comunicación cercana en beneficio de sus hijos.

5 - Nicky Jam y Cydney Moreau



Una relación por la que muchos apostaban, sobre todo después de que el cantante le entregara un anillo de compromiso y lo gritara a los cuatro vientos a través de sus redes sociales. Sin embargo, la pandemia pasó factura a la pareja y parece que tanto tiempo juntos no les vino bien, por lo que decidieron terminar su noviazgo de casi dos años y poner fin a su compromiso de boda.

6 - Kaley Cuoco y Karl Cook



El que parecía uno de los matrimonios perfectos ha durado tan solo tres años. La actriz afronta así un segundo divorcio que, al menos, ha terminado de forma más amistosa que con Ryan Sweeting. En este caso, cada uno mantendrá su patrimonio intacto y no habrá compensación económica hacia ningún lado. Por cierto, el mismo día que Kaley Cuoco formalizó el divorció, el 3 de septiembre, dejó de seguir a su ex en Instagram.

7 - Jennifer López y Álex Rodríguez



Todo parecía marchar viento en popa y, cuando todos imaginábamos que llegarían al altar, la pareja anunció su ruptura en medio de rumores de infidelidades por parte del beisbolista. Su relación duró cuatro años y, tras la ruptura, no se le ha vuelto a ver juntos. JLo por su parte fue noticia en muchos países al volver a tener una relación amorosa con su ex Ben Affleck.

8- Kim Kardashian y Kanye West



Después de un matrimonio con varios altibajos, cuatro hijos en común, y una vida de reality, Kanye West y Kim Kardashian decidieron poner punto final a su relación. Se rumora que la crisis emocional que el rapero sufrió en 2020 fue lo que empujó a Kim a tomar la decisión.

9- Olivia Wilde y Jason Sudeikis



Fue la primera ruptura del año y la más sonada. Olivia Wilde rompía con Jason Sudeikis a finales de 2020, según el Daily Mail, pero todo salía a la luz a principios de 2021, con su relación con Harry Styles incluida. Un notición que solo ha sido superado por la reconciliación de Ben Affleck y Jennifer López.