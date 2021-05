Una carta de puño y letra de Lady Di revela la relación entre sus hijos William y Harry

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los años pasan y, pese a que parece que ya todo se ha escrito, nuevas verdades salen a la luz sobre aquella familia de la realeza británica que marcó a fuego la vida de un país.

Es que la vida y muerte de Lady Di no deja de dar nuevos puntos de interés y, ahora, descubrieron una carta escrita a mano por ella misma, donde revela el fuerte vínculo que hubo entre Harry y William desde la infancia más temprana. La nota está fechada en marzo de 1985: tan solo seis meses después del nacimiento de Harry.

De acuerdo con lo revelado por la edición británica de la revista Hello!, parte de la carta dice: “William adora a su hermano pequeño y se la pasa todo el tiempo inundándolo de abrazos y besos. Apenas deja que nosotros nos acerquemos”. Cabe destacar que si bien los príncipes siempre tuvieron una sólida relación, lamentablemente ya no son tan cercanos como antes.



Lady Di de puño y letra: así era la relación de William y Harry

Cuando en el documental de ITV de 2019, Harry & Meghan: An African Journey, se le preguntó a Harry acerca de un supuesto distanciamiento con su hermano, éste respondió: “Somos hermanos, siempre vamos a ser hermanos. Ahora recorremos caminos diferentes, pero yo siempre voy a estar ahí por si él me necesita y sé que él también”.

Y continuó: “No nos vemos tanto como solíamos hacerlo porque estamos muy ocupados, pero lo quiero mucho. La mayoría de estas disputas las crea la prensa y no son nada; pero ustedes saben, como hermanos, todos tenemos días buenos y días malos”.

La tensión entre Harry y William aumentó luego de la explosiva entrevista con Oprah Winfrey en la que los Sussex acusaron a la familia real de racista. Meghan también reveló que la duquesa de Cambridge la había hecho llorar unos días antes de su boda.

La semana pasada, Harry volvió a hablar de sus días como miembro de la corona en el podcast Armchair Expert y los comparó con una mezcla de la película The Truman Show y con vivir en un zoológico.

También se refirió a la crianza de sus hijos: “No creo que debamos señalar con el dedo o culpar a nadie, pero ciertamente en lo que respecta a la crianza de los hijos, he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento debido al dolor o sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido. Así que me aseguraré de romper ese ciclo para no transmitirlo”, dijo.