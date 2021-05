Billie Eilish sorprende al posar en corsé para Vogue

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con tan solo 19 años, Billie Eilish se convirtió en una de la cantantes juveniles más seguidas del mundo. Su voz en las redes sociales y su imagen en los medios de comunicación la han llevado a convertirse en una ídolo generacional que carga sobre sus hombros temas importantes como la positividad corporal, el pensamiento feminista y la transformación de la vida bajo los propios términos de cada uno.

“Se trata de lo que te hace sentir bien”, es el título que eligieron en la redacción de la revista Vogue en su edición de británica, para presentar su portada del mes de junio en la que aparece Billie usando un sexy corsé y una falda personalizados de Gucci.

La cantante, que era reconocida por usar un tinte verde eléctrico, sorprendió al mundo al revelar que había dado un giro completamente opuesto a su look, decolorándose el pelo y poniéndose un rubio intenso. La revolución en redes sociales fue tal que en seis minutos la publicación alcanzó un millón de likes.

Algo similar ocurrió este domingo, cuando Billie compartió la portada de la revista en su cuenta de Instagram, que en menos de dos horas ya había rebasado los 6 millones de “me gusta” por parte de sus fans.

Junto con la directora de estilo de Dena Giannini, Billie dirigió la producción de esta sesión fotográfica para mostrarle a los lectores la forma en la que ella quería dar a conocer este cambio en su vida y su carrera. En la imagen de portada se la ve usando un sexy corsé y una falda de Gucci, mientras quela ropa interior es de Agent Provocateur, los guantes de Atsuko Kudo y las joyas de Jacquie Aiche.

Fotografiada por Craig McDean, Billie también uso prendas, accesorios y zapatos de marcas como Burberry, Alexander McQueen, Mugler y Vivienne Westwood, entre otros. En entrevista con Laura Snapes, Billie habló sobre la elección personal, el miedo, la diversión, el cuerpo de las mujeres, el consentimiento y, sobre todo, la confianza, “Se trata de recuperar ese poder, mostrarlo y no aprovecharlo. Yo no me voy a permitir que me posean” dijo contundente, quien aseguró que “Mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debería quitarte ningún respeto”.

Según la publicación, el nuevo look de Eilish más su nuevo sencillo, confronta a los abusadores y explotadores de niñas menores de edad que hace que el espectador tenga la responsabilidad de considerar su bagaje, “No me conviertas en un modelo a seguir porque yo te excite”, dijo Billie.

Han sido muchos los logros que la cantante ha logrado en referencia a su edad, pues se convirtió en la artistas más joven en ganar el Grammy al “Álbum de Año” o que su álbum debut, se ha convertido en el octavo álbum más reproducido de Spotify en el mundo, “Creó una silueta identificable al instante en una alta costura espaciosa e influenciada por el rap que convirtió su cuerpo en un misterio”, escribió Laura sobre Billie.