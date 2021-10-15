Así es el menú de las princesas Alexia y Leonor en su internado en Gales

Realeza

El centro UWC Atlantic College prepara exclusivos platos de distintas culturas para sus estudiantes; así es la rutina de las princesas de España y Holanda

la nación / gda

Las princesas Alexia de Holanda y Leonor de España se encuentran instaladas en Gales, donde cursan sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College, un internado en el que pasarán los próximos dos años.

Si bien se sabe poco sobre la vida puertas adentro del colegio, muchas de las actividades están relacionadas con la comida. La gastronomía es la ocasión para que los alumnos conozcan las diferentes culturas de los que asisten allí, además de una forma de que los estudiantes sientan menos nostalgia al recordar aromas y sabores de su casa.

Junto con las clases y las actividades diarias, la comida funciona también como una manera de estructurar el día alrededor de horarios estrictos que deben adaptarse a las clases para que los alumnos no tengan que correr de un lugar a otro. El desayuno se sirve entre las 7.15 y las 7.50 de la mañana y hay una pausa para el café a las 10.25. Por su parte, el almuerzo se puede tomar entre las 12 del mediodía y las 13.45 mientras que la cena está preparada a partir de las 17.30 y hasta las 19.

Dado que el centro se encuentra en Gales, los horarios y parte de las comidas son de origen británico, como, por ejemplo, los porotos y los huevos para el desayuno. Pero también se preparan platos típicos de la cocina de otros lugares como burritos, arroz con huevo frito y pasta elaborada de distintas maneras.

Para los de paladar delicado o no demasiado educado en probar sabores nuevos, cada pabellón cuenta con su propia cocina de forma tal que los alumnos puedan ir y prepararse lo que ellos quieran. Además, siempre que el tiempo lo permita, el colegio les deja comer afuera y prepara viandas con la comida para llevar.