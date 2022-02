Así es la dieta que Victoria Beckham adoptó hace 25 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una entrevista, David Beckham habló de su pasión por cocinar y probar nuevos platos pero lamentó que su esposa no lo acompañe en su placer. Por el contrario, reveló que Victoria ingiere el mismo plato desde hace más de dos décadas.

“Me emociono bastante con la comida y el vino y cuando estoy comiendo algo bueno quiero que todos lo prueben. Por desgracia, estoy casado con alguien que lleva 25 años comiendo lo mismo”, aseguró Beckham en el podcast River Cafe Table 4.

Lejos de dejar el tema ahí, dio más detalles de la alimentación de la artista: “Desde que la conozco, Victoria solo come pescado a la plancha y verduras al vapor. Rara vez se sale de ahí. La única vez que ha comido algo que había en mi plato fue cuando estaba embarazada de Harper y fue la cosa más asombrosa. Fue una de mis cenas favoritas. No recuerdo qué era, pero sé que no lo ha comido desde entonces”.

Victoria Beckham, en tanto, también pasó en octubre de 2021 por el mismo ciclo en el que las celebridades se explayan sobre gastronomía y sus platos preferidos en el River Cafe de Londres.

Cuando estuvo invitada, la ex Spice Girls habló sobre lo que ingiere y reveló: “Me gusta la comida preparada de manera muy simple, sin mantequilla, sin aceite, sin salsas”.

En esa misma línea, agregó: “Lo que más disfruto son pescados frescos y limpios al horno con verduras al vapor y vinagre balsámico de guarnición”. Uno de los máximos gustos que se da la celebridad de 47 años son tostadas integrales con sal: “Es ese carbohidrato que te hace sentir reconfortado y me encanta”.



Además, contó que desde hace muchos años no consume carnes y que opta por el pescado. “Me contaron cómo se hacían las hamburguesas y desde entonces, no he vuelto a comer una. Tampoco consumo ningún lácteo, pero sí grasas saludables como la palta o los frutos secos”, precisó.



Sin embargo, pese a su búsqueda saludable, consumir pez espada y atún le provocaron un problema de salud a la empresaria. En 2019 los médicos le diagnosticaron envenenamiento con mercurio y tuvo que someterse a un lavado de hígado, según afirmó el The Sun.



“Victoria tenía niveles de mercurio fuera de escala; entonces los médicos le administraron un lavado de hígado para ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo”, consignaron las fuentes del medio británico en ese momento. En consecuencia, la diseñadora incorporó a su hábitos alimenticios otras variantes como el salmón o pescados más pequeños o blancos, que no reportan grandes concentraciones de ese metal pesado.



La modelo está casada con el exfutbolista desde 1999 y son padres de cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.