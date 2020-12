Armar el arbolito de Navidad antes ¡te hace más feliz!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada año, cuando promedia el mes de noviembre los negocios comienzan a vestirse para Navidad. Pero la decisión de decorar nuestra casa suele llegar más tarde, alrededor del 8 de diciembre, cuando según la tradición cristiana, se arma el arbolito. Pero para los ansiosos y amantes de los adornos navideños, hay una alentadora noticia.

Según algunos expertos, armar tu árbol y las luces lo más temprano posible, te puede hacer más feliz. “En un mundo lleno de estrés y ansiedad, a la gente le gusta asociarse con cosas que los hacen felices y las decoraciones navideñas evocan esos fuertes sentimientos de la infancia. Las decoraciones son simplemente un ancla o camino a esos recuerdos llenos de emociones con emoción. ¡Así que poner esas decoraciones navideñas antes de tiempo extiende la emoción!”, dijo el psicoanalista Steve McKeown.

Además, el Journal of Environmental Psychology encontró que las decoraciones tempranas, le demuestran a tus vecinos que sos accesible y amigable. Si sos nuevo en el barrio y aún no tuviste contacto con las familias cercanas, adornar tu casa puede ser de gran ayuda.

La psicoterapeuta y autora de 13 Things Mentally Strong People Do not (13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace), Amy Morin, sostiene que la nostalgia que provocan las festividades pueden proporcionarle positivismo a la vida: “Ayuda a vincular a las personas con su pasado y ayuda a comprender su identidad. Para muchos, colocar las decoraciones navideñas antes de tiempo es una forma de reconectarse con su infancia”.