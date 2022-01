Archie ya va a la guardería y toma clases de "alfabetización emocional"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, el primer hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, ya va a la guardería y según reveló el padre de uno de sus compañeros, los pequeños no saben que es de la realeza.

Esto fue dado a conocer en exclusiva por el periódico británico "Daily Mirror”. Según la información que se difundió, Harry y Meghan eligieron una escuela poco tradicional ya que muchas celebridades y empresarios que también habitan en su zona mandan a sus hijos a la escuela episcopal “All Saints by the Sea”. No obstante, los duques de Sussex eligieron una más retirada a su mansión.

De acuerdo con el medio inglés, que tuvo acceso a uno de los padres de los compañeros de Archie, Meghan y Harry han sido vistos llevando y trayendo a su primogénito, cargando su mochila de color verde y su lonchera que tiene una temática espacial.

“Harry a menudo deja a Archie y lo recoge, y parece un buen padre. Todos los padres se han relajado al dar la bienvenida a Harry y Meghan, sin hacer un escándalo. Y para los niños, Archie es sólo uno de ellos. No saben que sus padres son de la realeza, y probablemente no les importaría, a menos que Meghan fuera una princesa de Disney”, comentó la fuente consultada por el “Daily Mirror”.

Se sabe que dicha escuela tiene un enfoque de alfabetización emocional, con una atención plena en cómo ser amables y cuidar el medio ambiente, lo cual, refleja claramente, la intención de los duques de Sussex por priorizar la educación de sus hijos en la salud mental, la compasión y el cuidado, temas que ellos han estado impulsando desde que decidieron dejar sus puestos como integrantes senior de la familia real del Reino Unido.

En la escuela hay jardines con árboles frutales, plantas, mariposas, abejas y colibríes, incluso, los enseñan a cultivar y cosechar vegetales, todo esto, con la intención de acercar a los niños con la naturaleza. Además, en la guardería también enseñan español, música, danza, teatro y codificación.