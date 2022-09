Apunte de cata: El vino atrae la inversión de famosos que tientan con sus propias bebidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El vino tiene un imán poderoso, algo que las otras bebidas no tienen y que atrae a muchos famosos que buscan involucrarse con él. Algunos lo hacen de forma puntual y por única vez, cediendo su nombre e imagen, para vestir una etiqueta.



Así lo hizo Marcelo Gallardo —el DT de River Plate argentino— que eligió la bodega Norton para identificarse con un Malbec exclusivo y de partida limitada. Puesto a la venta en la tienda online de la bodega, en las primeras 48 horas se vendieron tres mil unidades, a un precio respetable.

Sin embargo otras figuras se involucran más e invierten en el sector para tener una relación más duradera con el vino. La lista de famosos puede ser inacabable, suma personalidades como Madonna, Brad Pitt, Francis Ford Coppola, Gerard Depardieu o Andrea Bocelli.

Hay tantos que en Asturias se organiza, desde hace tiempo, el Famous Wine Festival, que acerca al gran público los vinos de las estrellas. En la localidad de Avilés, al norte Oviedo, los hoteles, restaurantes y vinotecas participan de esta fiesta, ofreciendo dichos vinos por copa, a precios variables pero que no superan los 5 euros.

A cada establecimiento se le asigna un vino y los asistentes al festival, tienen a mano un vinomapa para encontrar a su elegido y el lugar donde lo sirven.

Del otro lado del Mediterráneo, en Italia, un caso singular aconteció cuando el cantante británico Sting y su esposa Trudie Styler, decidieron tener su propia vivienda en la Toscana. Después de mucho buscar encontraron una casona antigua, muy bien ubicada en una colina y con una vista espléndida. Aunque el deterioro era importante no vacilaron en comprarla, para refaccionarla de cabo a rabo.

El sitio – llamado Il Palagio – pertenecía al duque Simone Vincenzo Velluti Zati di San Clemente y en principio la pareja no tenía in mente comprar el viñedo contiguo, que también se vendía. En una de las charlas con el duque, los convidó con un vino tinto que la pareja encontró delicioso. Ni corto ni perezoso el anfitrión les comentó que era del viñedo propio, cosa que los decidió a incluirlo en la operación de compra.



Pasado un tiempo y ya en plena reconstrucción de la finca, supieron que el vino en cuestión era un Barolo del Piemonte, nada que ver con el de la finca recién comprada.

De a poco y con gran entusiasmo, Sting y Trudie encararon la reconversión del viñedo, para finalmente poder tener elaborar vinos de alta gama. Como no podía ser de otra manera, las etiquetas evocan algunas de las canciones más conocidas del ex integrante de The Police.

Sister Moon por ejemplo es un corte de Sangiovese con Cabernet Sauvignon y Merlot. En cambio Roxanne es un blanco. Il Palagio además de vides cuenta con olivos, colmenas y una huerta bien surtida.

Sting no vacila en aclarar en cada entrevista: “Estamos aquí para cuidar la tierra y nutrirla, no para saquearla. Una vez que llegué, decidí quedarme porque sentía que mi deber era alimentar a mi familia, con productos genuinos y de calidad en un ambiente saludable".